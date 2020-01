Alan Fiordelmondo a Rivelo: il paparazzo racconta scoop e segreti dei Vip

Alan Fiordelmondo, Rivelo: l’appuntamento andrà in onda giovedì 23 Gennaio in prima serata su Real Time. Il reporter confessa alcuni aneddoti su Amanda Knox, i Ferragnez e l’ex pilota di Formula 1 Alesi

Il noto fotografo dei Vip Alan Fiordelmondo si è raccontato ai microfoni di Rivelo, il salotto condotto da Lorella Boccia in onda su Real Time. La sua popolarità è esplosa per le varie ospitate presso le trasmissioni di Barbara d’Urso, quando l’ex pugile si è occupato del caso di Pamela Prati e più recentemente del flirt tra Taylor Mega e Giorgia Caldarulo. Nella puntata di domani, avremo modo di scoprire come siano nati gli scoop più importanti della sua carriera. Tra i più noti abbiamo la foto esclusiva di Amanda Knox in aereo mentre si apprestava a lasciare l’Italia dopo la sua assoluzione, in seguito lo scoop del primo bacio tra il rapper Fedez e la nota influencer Chiara Ferragni. Infine Alan ha poi svelato cosa sia accaduto quando incontrò a Milano l’ex pilota Jean Alesi.

Le foto esclusive di Amanda Knox in partenza per gli Stati Uniti

Dopo l’assoluzione definitiva nel 2007 dal famoso delitto di Perugia, l’americana Amanda Knox era pronta per lasciare il suolo italiano per tornare in terra natale, a Seattle. Alan ha raccontato come sia riuscito ad ottenere le fotografie esclusive in aereo: “Già i primi tweet la davano in partenza da Roma in direzione Roma e verso Seattle. Contattò l’agenzia per un volo per Heathrow… ero convinto di trovarla all’imbarco. Arrivato, vedo un movimento strano sull’aereo. Era alloggiata nella parte superiore dell’aereo. Ho cercato di salire, mi è stato impedito da agenti dei servizi di sicurezza americani… ma ho incrociato il suo sguardo e l’ho fotografata. Le uniche fotografie scattate ad Amanda in aereo”.

L’incontro segreto tra Fedez e Chiara: “Non se ne sono mai accorti”

Successivamente, il cremonese ha ricordato l’incontro in hotel a Milano di Fedez e di Chiara. “Sapevo di un presunto incontro che si sarebbe dovuto svolgere in un hotel a Milano. Vedo arrivare Fedez, Chiara… prendono posto ad un tavolo nel giardino. Decido di fermarmi a cena li in un tavolo poco distante, tra una portata e l’altra si scattava. Non se ne sono mai accorti, in quel caso non ho scattato con una macchina fotografica”.

Fiordelmondo su Alesi: “Li ho visto una persona veramente in difficoltà”

“Lo incontrai in centro a Milano in compagnia di una bellissima ragazza. La guardo e non mi sembra la compagna. Dentro di me penso: ‘È chiaro che questa probabilmente sarà la nuova donna‘. Mi metto frontale a fare le foto. Lui mi guarda, viene verso di me e dice: ‘Scusa ho fatto una stron…a. Ti prego, per me sarebbe importante che tu non mandassi queste foto…te le posso comprare?’. Li ho visto una persona veramente in difficoltà” ha confessato il reporter.