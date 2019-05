Aladdin, il nuovo live action Disney: tutto quello che c’è da sapere

Arriverà tra pochissimo in tutte le sale italiane il nuovo live action della Disney. Dopo l’uscita di Dumbo e la prossima de Il Re Leone, gli amanti ed appassionati dei classici cartoni della casa di produzione amata da grandi e bambini potranno vedere sul grande schermo anche Aladdin, con il grande Will Smith. Il film, uscirà il prossimo 22 maggio in Italia e si preannuncia romantico (grazie alla storia d’amore tra il giovane per la bella principessa Jasmine) e divertente, allo stesso tempo. Il ruolo giocato dall’attore Will Smith sarà cruciale. Sarà lui a vestire i panni del Genio. Un look nuovo per l’attore che si mostrerà al pubblico con una capigliatura diversa e di colore diverso, di un bel blu. Il trailer è stato da poco pubblicato ed ha già scatenato la curiosità di chi lo sta aspettando con ansia.

Aladdin: la trama del film Disney

Il nuovo live action Disney prende spunto per la narrazione dal film d’animazione del 1992 e anche dalle celebri novelle Le mille e una notte. La trama racconta la storia del giovane Aladdin, uno sfortunato ed adorabile ragazzo di strada che si innamora follemente di Jasmine, la principessa figlia del Sultano. Non manca, ovviamente, l’antagonista, il malefico Jafar. Lo stregone escogita un piano diabolico per destituire il Sultano e regnare sulla città. Ad aiutare la coppia a salvare la vita del padre di Jasmine, arriva il Genio che con la famosa lampada magica, ha il potere di far esaudire tre desideri per chiunque ne entri in possesso.

Aladdin: il cast attori del film

Le news e gli aggiornamenti sul cast del live action Aladdin ci hanno accompagnato per mesi e mesi. Grandi nomi per questo film super atteso: nei panni del Genio c’è Will Smith, mentre il protagonista Aladdin è interpretato dall’attore 27 enne canadese Mena Massoud, Jasmine invece è le bellissima Naomi Scott che sarà anche una degli angeli di Charlie nel reboot del film in uscita a novembre. Infine il malvagio Jafar è interpretato da Marwan Kenzari, di origini tunisine.