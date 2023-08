Al Tg1 c’è Maria De Filippi o una sosia? Ecco la verità, web in tilt

È o non è Maria De Filippi? Questa è la domanda che molti si sono posti dopo aver visto un servizio mandato in onda nell’appuntamento delle 13.00 del Tg1 oggi, 13 agosto. Nel corso del reportage, infatti, è stata intervistata una signora il cui aspetto ha ricordato a diversi spettatori quello della ‘regina della televisione’. La signora in questione, infatti, ha sfoggiato un’acconciatura uguale a quella di Maria, avendo i capelli corti e con taglio corto, sopra le spalle, proprio come quelli della De Filippi. Inoltre, il fatto che indossasse degli occhiali da sole ha fatto sì che il dubbio sulla vera identità della donna intervistata aumentasse.

La somiglianza è stata tale che, nel giro di pochi minuti, un’immagine estratta dal servizio del Tg1 è diventata subito virale sul web. Lo scatto è stato inizialmente condiviso dal profilo Twitter “Cinguette Rai” e, da lì, ha fatto il giro del web. “Maria De Filippi intervistata dal TG1 mentre è in vacanza”, ha scritto l’account scherzando. Peccato che, molta gente ha creduto fosse davvero lei e ha iniziato a commentare incredula, non immaginandosi che la conduttrice potesse concedersi in vacanza con un’intervista al Tg1, considerando la sua notoria riservatezza.

Al che, la pagina in questione ha dovuto chiarire l’equivoco, specificando che non si trattasse di lei, bensì di una persona che le somigliava in maniera particolare. In effetti, Maria in questi giorni si trova veramente in vacanza, precisamente ad Ansedonia, in Toscana. Lì, la conduttrice di “Amici” ha una casa dove si rifugia tutte le estati per passare alcuni giorni di relax e ricaricare le energie prima del ritorno alla quotidianità e alla registrazione dei suoi molti programma. Insomma, un malinteso molto spassoso e che ha divertito migliaia di utenti sul web, che non si sono risparmiati tra reazioni ironiche e meme.

Maria De Filippi intervistata dal TG1 mentre è in vacanza#TG1 pic.twitter.com/QUsTYxo0bY — Cinguetterai  (@Cinguetterai) August 13, 2023

Irama insieme ai figli di Fedez? L’equivoco diventato virale

Una vicenda molto simile a quella di Maria De Filippi è capitata recentemente ad Irama. Pochi giorni fa, infatti, su Twitter è iniziata a diffondersi una storia di Fedez, in cui si vedono i suoi due figli, Leone e Vittoria, impastare la pizza insieme ad un uomo molto simile al cantante. Da lì, gli utenti hanno iniziato a chiedersi se si trattasse veramente dell’ex allievo di Amici, tanto che il nome “Irama” era finito tra le tendenze italiane di Twitter.

Peccato che si trattasse di un ragazzo di nome Daniel Fluye, proprietario di un ristorante in Ibiza, dove si trovavano Fedez e Chiara Ferragni in vacanza. Il malinteso è diventato subito virale sul web, tanto che anche lo stesso Daniel ha commentato ironicamente la vicenda, attraverso delle storie sul suo profilo Instagram.