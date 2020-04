Akash Kumar a Storie Italiane racconta la sua quarantena difficile in solitudine

Akash Kumar è stato uno dei protagonisti della puntata di Storie Italiane in onda su Rai Uno lunedì 27 aprile 2020. L’ex concorrente di Ballando con le Stelle ha parlato della crisi che sta attraversando il suo settore, quello della moda. Non solo: il 28enne ha ammesso anche che la sua quarantena è davvero complicata, visto che prima dell’emergenza è stato lasciato dalla fidanzata e così si è dovuto arrangiare da solo. In questi due mesi difficili, Akash ha imparato tante cose nuove – legate alla vita casalinga – che prima non sapeva fare. Ma allo stesso tempo ha vissuto attimi intensi e drammatici come gli attacchi di panico.

Akash Kumar ha sofferto di attacchi di panico nell’ultimo periodo

“Sono stato lasciato dalla fidanzata, ho dovuto arrangiarmi da solo in casa. Ho avuto degli attacchi di panico ma per fortuna ho trovato una persona che mi ha ascoltato per ore al telefono, anche alle 4 del mattino. Ho perso 7 chili”, ha confidato Akash Kumar a Eleonora Daniele. “Preferisco però non fare il nome di questa persona”, ha aggiunto il modello, noto per i suoi meravigliosi occhi di ghiaccio. Akash è molto riservato e negli ultimi mesi ha preferito non rivelare mai l’identità della donna che prima gli ha rubato il cuore e poi glielo ha spezzato.

Storie Italiane: chi è il modello Akash Kumar

Akash Kumar, classe 1991, è un modello internazionale nato in India ma cresciuto a Verona. In tv è noto per le sue partecipazioni a Temptation Island (è stato uno dei tentatori della prima edizione) e Ballando con le Stelle. Ha fatto pure una breve apparizione a Ciao Darwin.