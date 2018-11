Akash Kumar a Storie Italiane, le rivelazioni del modello di Ballando con le stelle

Akash Kumar: “Mia madre è l’unica donna della mia vita”

È un momento felice per Akash Kumar. L’affascinante modello, ex concorrente di Ballando con le Stelle, ospite a Storie Italiane ha raccontato i suoi nuovi progetti professionali. Ai microfoni di Elenora Daniele, Akash ha fatto anche alcune rivelazioni più intime e relative alla vita privata. Classe 1991, il bellissimo Akash è nato a New Dheli in India ma si è trasferito a vivere a Verona insieme alla madre ad appena 3 anni. Proprio alla madre il giovane è legato da un legame profondo tanto da definirla l’unica donna della sua vita. Quando la madre ha dovuto combattere contro un brutto male, Akash ha temuto di perderla e si è sentito annientato dal dolore. Oggi la mamma sta bene e vive in India dove inaugurerà a breve un ristorante e dove il sensuale modello trascorrerà le prossime festività natalizie. Davanti alle telecamere del programma in onda in diretta su Rai1, il modello ha ripercorso poi l’infanzia a tratti difficile e dolorosa perchè segnata dalla separazione dei genitori e dall’assenza del padre. L’ex ballerino dagli occhi di ghiaccio ha raccontato anche la lunga gavetta per entrare nel mondo della moda: dalle prime collaborazioni fino agli ingaggi con i grandi nomi internazionali.

Akash Kumar e la fidanzata conosciuta sui social

Nel cuore di Akash Kumar non c’è una donna. Il modello ha dichiarato di non aver tempo per l’amore ma ha rivelato di essere comunque impegnato in una frequentazione che, chissà, forse un giorno potrebbe sbocciare in qualcosa di più serio e duraturo. La fortunata è una giovane milanese che Akash ha conosciuto sui social e che frequenta ormai da qualche tempo. L’ex ballerino ha specificato di non essere innamorato ma ha lasciato intendere che tutto può succedere anche se deve fare i conti con una vita quotidiana, fatta di impegni in programma in ogni angolo del mondo, che lascia poco spazio e tempo per l’amore.

Da Londra a Parigi: i nuovi progetti dell’ex concorrente di Ballando con le stelle

La carriera da modello di Akash Kumar è lanciatissima. Il giovane ha infatti dichiarato che prima di Natale sarà impegnato a Londra e a New York. L’arrivo del nuovo anno porterà anche nuovi impegni e progetti professionali. Akash sarà tra i protagonisti delle sfilate sia a Milano che a Parigi da dove ha promesso di collegarsi in diretta dal backstage.