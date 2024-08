Aka7even e l’addio ai social: “Sparisco per un po’, stacco la spina”

Il percorso di Luca Marzano, conosciuto come Aka7even, è stato segnato da tappe importanti come il provino a X Factor, la finale ad Amici di Maria De Filippi e la partecipazione al Festival di Sanremo. La sua carriera è decollata da tempo, raggiungendo traguardi che forse non avrebbe mai immaginato. Tuttavia, arriva un momento in cui tutti sentono il bisogno di prendersi una pausa, soprattutto chi, come lui, è costantemente sotto i riflettori mediatici.

L’annuncio sui social

Diretto, preciso e senza mezzi termini, è così che Aka7even ha deciso di mettere uno stop alla sua vita pubblica e social, costantemente sotto la lente d’ingrandimento e a disposizione di tutti.

L’annuncio arriva a pochi giorni dal suo concerto a Monterosso al Mare. È stato lo stesso Marzano a comunicarlo attraverso le sue storie su Instagram:

“Potrei prendermi una pausa per un po’ – rivela Aka7even – prima di riprendere il tour. Mi distacco un attimo, non per stanchezza, ma perché ogni tanto tutti dovremmo farlo”.

Il cantante di Santa Maria La Carità (NA) non è il primo artista a sentire la necessità di prendersi una pausa dai social. Anche altri ex allievi di Amici hanno avvertito questo bisogno. Tra loro, Sangiovanni, che dopo la sua ultima partecipazione a Sanremo 2024 aveva deciso di sospendere momentaneamente la sua carriera musicale e, allo stesso tempo, cercando di allontanarsi anche da quel sistema tossico basato su fama, soldi, notorietà e social media.

In passato, il cantante aveva già espresso una posizione importante riguardo all’uso eccessivo e inappropriato dei social media, avvertendo chi lo segue dai rischi legati a un’esposizione continua e alla pressione che ne deriva. Proprio per questo motivo, sente di tanto in tanto il bisogno di allontanarsi per ritrovare un po’ di serenità e concentrazione lontano dagli sguardi di tutti!

Questa necessità di prendere le distanze dai social non è una novità, ed è stata condivisa anche da altri ex allievi di Amici oltre a Sangiovanni. Anche Cricca ha sentito il bisogno di fare un passo indietro, prendendosi una pausa dalle piattaforme social per concentrarsi su se stesso e sulla sua musica.

Nel frattempo, i fan attendono con impazienza il ritorno di Aka7even sui social, curiosi di scoprire le nuove direzioni che la sua carriera potrebbe prendere dopo questo momento di riflessione.

E Sangiovanni, che fine ha fatto?

Ricordiamo che, dopo l’ultimo Festival di Sanremo, Sangiovanni ha annunciato un ritiro temporaneo sia dalla musica che dai social. Il cantante, probabilmente a causa delle pressioni legate alla sua relazione con Giulia Stabile e al successo travolgente che ha seguito la sua partecipazione ad Amici, ha faticato a gestire l’impatto che tutto questo ha avuto sulla sua stabilità mentale e sulla sua sensibilità.

Ad oggi, non ci sono ancora novità sul suo ritorno, ma speriamo che Sangio si riprenda presto e torni a esibirsi sui palchi di tutta Italia, più forte che mai!