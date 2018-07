Aida Yespica, secondo figlio in arrivo? Il gossip sulla gravidanza desiderata

Aida Yespica pronta ad allargare la famiglia: la showgirl vuole diventare mamma per la seconda volta

La storia d’amore tra Aida Yespica e il fidanzato Matteo procede così bene che, secondo le ultime indiscrezioni, la showgirl sembrerebbe essere addirittura pronta a fare un figlio con lui. La notizia, nello specifico, è stata pubblicata nell’ultimo numero di Oggi. Secondo quanto riportato dal settimanale, infatti, la Yespica avrebbe voglia di un secondo figlio, magari un maschietto, un fratellino di cui il primo figlio Aron sarebbe orgoglioso. Quelle riportate, al momento, sono solo indiscrezioni non confermate. L’ex concorrente del GF Vip, infatti, non si è espressa sulla questione (né confermando né smentendo).

Aida Yespica pronta per un secondo figlio? Il gossip sulla showgirl e il compagno Matteo

Stando a quanto scritto nella Rubrica Pillole di Gossip di Oggi: “A Milano si mormora che Aida Yespica, felicemente fidanzata da pochi mesi con l’imprenditore Matteo, abbia intenzione di allargare la famiglia”. A tal proposito, poi, è stato anche aggiunto: “Gira voce che la showgirl venezuelana voglia ben presto dare al suo amatissimo Aron un fratellino. Riuscirà a realizzare il suo sogno?”. Se queste voci di corridoio siano vere o se si tratta solo di chiacchiere noi, come anticipato, non possiamo saperlo adesso. Qualora dovessero esserci ulteriori sviluppi, però, vi terremmo ovviamente aggiornati.

Aida Yespica e la sua relazione con Matteo: “È un periodo sentimentalmente molto felice grazie al mio fidanzato”

Che con il fidanzato Matteo le cose andassero bene Aida Yespica lo aveva già sostenuto più volte in passato. “È un periodo sentimentalmente molto felice grazie al mio fidanzato” aveva dichiarato in un’intervista rilasciata al settimanale Vero “Ogni giorno mi riempe di coccole, di attenzioni e di fiori. Questa cosa è stupenda, perché Matteo non si ricorda di me soltanto nelle ricorrenze, ma tutti i giorni”.