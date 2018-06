By

Aida Nizar sogna di diventare un’inviata de Le Iene: l’annuncio dell’ex concorrente del Grande Fratello 15

Che si ami o che si odi Aida Nizar è stata sicuramente uno dei personaggi più popolari di questa edizione del Grande Fratello 15. I fan che l’hanno supportata all’interno del reality, inoltre, stanno continuando a seguirla anche fuori, sui social, dove la spagnola li tiene costantemente aggiornati su quelli che sono i suoi progetti e sogni futuri. Proprio su Instagram, infatti, Aida ha voluto mettere al corrente questi ultimi di una novità senza precedenti. L’ex concorrente del GF 15, nello specifico, avrebbe espresso il chiaro desiderio di diventare un inviata del programma Le Iene. Gli autori della celebre trasmissione di Italia 1 prenderanno in considerazione la candidatura della Nizar? Intanto lei a chi le ha augurato di realizzare presto questo suo sogno ha scritto: “Sono una donna dai sogni realizzati”.

Aida Nizar da concorrente del Grande Fratello a inviata de Le Iene? L’appello della spagnola sui social

“Sono stata la Iena più coraggiosa della Spagna… e adesso anche in Italia? Potrebbe anche essere! Chi lo sa!” così ha esordito scrivendo in un post su Instagram Aida Nizar. “Posso dire soltanto a voi cari telespettatori che è certo che c’è bisogno di una Iena in Italia travolgente, solare, coraggiosa, abile, determinata e soprattutto sempre pronta a scoprire la verità” ha poi aggiunto l’ex gieffina “Quindi cosa succederà? Questo lo scoprirete prossimamente”. Nel suo messaggio, inoltre, Aida Nizar ha taggato la pagina ufficiale de Le Iene e diversi altri profili social che si occupano di televisione. Questi avranno già accolto il suo appello?

Aida Nizar dopo il Grande Fratello 15: i progetti della spagnola dopo il reality

Che Aiza Nizar abbia intenzione di continuare la sua carriera televisiva in Italia sembrerebbe ormai una notizia assodata. Dopo il Grande Fratello 15, infatti, la spagnola ha più volte palesato questa sua intenzione. Per un periodo inoltre si è anche vociferato di una sua possibile partecipazione a Uomini e Donne come tronista (notizia però che è stata poi smentita dai collaboratori di Maria De Filippi). Che sia il ruolo di Iena quello che l’aspetta dopo l’estate? Staremo a vedere.