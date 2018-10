Aida Nizar guarda il Grande Fratello Vip e attacca Lisa Fusco

Grande Fratello Vip: Aida Nizar contro Lisa Fusco su Instagram

Aida Nizar è tornata da qualche tempo in Spagna ma continua a tenersi aggiornata sull’Italia. E soprattutto sulla tv italiana, dato il suo sporadico ruolo da opinionista nel salotto di Barbara d’Urso. L’ex concorrente del Grande Fratello, seppur a distanza, segue costantemente i programmi Mediaset e, come mostrato su Instagram, non si sta perdendo una puntata della nuova edizione del GF Vip. Edizione che però Aida, per sua stessa ammissione, trova un tantino noiosa. Inoltre la Nizar non ha perso occasione per prendere di mira uno dei concorrenti: la prima eliminata Lisa Fusco. A detta della madrilena, la Subrettina napoletana è alquanto volgare. “Scusatemi tanto, ma tutto ciò mi annoia! Mai chi sono i Vip? Lei chi è…la trovo davvero volgare”, ha scritto Aida Nizar su Instagram condividendo un video della seconda puntata della trasmissione. Come reagirà Lisa Fusco a tali parole? Ci sarà presto un faccia a faccia tra le due a Pomeriggio 5 o Domenica Live? Chi vivrà, vedrà…