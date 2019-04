Aida Nizar aggredita e portata in ospedale: il web si mobilita

Aida Nizar finisce in ospedale, aggredita durante la partecipazione ad un reality cileno: la reazione del web

Aida Nizar in Italia viene ricordata sopratutto per la sua chiacchieratissima partecipazione al Grande Fratello 15 e per le diverse ospitate in TV da Barbara d’Urso. Per questo motivo, ad oggi, la spagnola vanta numerosi fan anche tra il pubblico italiano. Di lei ultimamente non abbiamo sentito parlare sulle nostre reti televisive perché impegnata in un reality cileno che la sta mettendo a dura prova. Recentemente, stando a quanto riportato dal settimanale Spy, l’ex gieffina sarebbe finiti anche in ospedale a seguito di un’aggressione avvenuta all’interno del programma. La notizia ha sconvolto non poco le persone che la seguono. Questi non si stanno perdendo un momento della nuova avventura della Nizar e, per questo motivo, si stanno mobilitando in massa sui social per far sentire alla donna tutto il loro appoggio.

Aida Nizar aggredita: il web si mobilita dopo il ricovero in ospedale

Il reality cileno a cui sta partecipando Aida Nizar è un format basato sulla resistenza dei propri concorrenti. Questi vengono messi a dura prova ogni giorno, con sfide che metterebbero a rischio anche i più duri. Aida, dopo aver ricevuto una testata da parte di un altro concorrente (che per questo motivo è stato immediatamente espulso dai giochi), sarebbe stata portata in ospedale d’urgenza a seguito di un’ipotermia. Le situazioni incresciose che hanno coinvolto Aida hanno spinto i suoi fan a mobilitarsi. Sul web è partito un hashtag “Io sto con Aida” che sta coinvolgendo gli utenti cileni ma anche quelli italiani. Molti quelli indignati per le scene viste e altrettanto numerosi quelli che, per tale ragione, si stanno schierando dalla parte della Nizar.

Aida Nizar al centro della polemica: dopo Baye Dame un altro violento faccia a faccia in TV

Non è la prima volta che vediamo Aida Nizar scontrarsi faccia a faccia con qualcuno all’interno di un reality. L’anno scorso era successo con Baye Dame al Grande Fratello 15. La loro lite era quasi sfociata in una rissa, costringendo la produzione del programma a prendere dei provvedimenti nei confronti del ragazzo.