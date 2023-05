Attimi di tensione, durante la puntata odierna di Agorà, tra la conduttrice Monica Giandotti e l’inviata Barbara Gubellini. Ricostruiamo l’accaduto. Barbara si trova a Faenza, in provincia di Ravenna. La città è sommersa d’acqua a causa della recente ondata di maltempo che si è abbattuta sul Centro Italia. L’inviata si collega con lo studio e con tono quasi esultante confessa: “Sono stata l’unica dell’albergo a scappare. Ho fatto proprio una cosa che Mario Tozzi mi sgriderebbe“. Non proprio il miglior modo per iniziare il collegamento, dunque.

Ad Agorà Monica Giandotti fa una ramanzina all’inviata Barbara Gubellini

Gubellini prosegue spiegando per filo e per segno i dettagli di questa sua fuga. Dopo essere passata dal retro, infatti, ha attraversato un garage dotato di porta apribile con una spinta. Interviene la conduttrice prima ancora che Gubellini possa finire il discorso. E arriva una prima ramanzina: “Non si può fare, Barbara!“. L’inviata ribadisce: “Non si può fare, lo so. Però era un garage al piano terra, non era seminterrato“. Mentre cammina tra le strade allagate di Faenza, aggiunge: “E comunque sia, la bellezza di riuscire ad uscire è tanta, ti dico la verità“. Se il servizio non è iniziato nel migliore dei modi, con questo Gubellini si impantana ancor più di quanto non sia già per le strade di Faenza.

Non si fa attendere la precisazione di Monica Giandotti a seguito delle parole dell’inviata, sottolineando come l’appello dei sindaci del posto, di fronte ad una situazione di questo tipo, sia quello di rimanere a casa e di salire ai piani alti delle proprie abitazioni. Non certo quello di avventurarsi in fughe improvvisate. La conduttrice prosegue ribadendo come le azioni, e le parole, di Gubellini fossero un qualcosa che si poteva evitare in diretta televisiva. Soprattutto nel corso di una diretta su una emittente del servizio pubblico.

“Noi facciamo servizio pubblico però noi siamo sul campo e diamo informazioni fuorvianti. La nostra giornalista è riuscita, diciamo, a raggiungere la strada ma l’appello dei sindaci… così che insomma non si sia ambigui su questa cosa… è di restare a casa! E salire ai piani alti. Quindi la nostra Gubellini ha sbagliato non solo a dire quello che ha detto ma diciamo anche ad esultare… la bellezza di uscire“

Mentre si sentono queste parole, Barbara viene ripresa intenta a camminare (a fatica e rischiando di cadere) su una strada inondata da diversi centimetri di acqua. A nulla serve la sua replica, una volta che Giandotti chiude il discorso. “Lo so, però lo stavamo documentando” prova a giustificarsi. La conduttrice, tuttavia, non vuole sentir ragioni ed interrompe il collegamento prima ancora che l’inviata possa ultimare la frase. Clima teso ad Agorà…