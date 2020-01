Agata Reale in ospedale: “Spero di uscire presto”, cosa è successo alla ballerina

Amici, Agata Reale in ospedale: la confessione della ballerina su Facebook

Agata Reale oggi ha scritto un post molto toccante su Facebook, con cui ha raccontato a chi la segue di essere “rientrata in ospedale”. L’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, che all’epoca fece molto discutere per il suo rapporto con Alessandra Celentano, non ha dato dettagli su quanto le sta succedendo ma ha fatto capire che non è la prima volta che viene ricoverata. “Ieri sono rientrata in ospedale – queste le sue parole sul social network di Mark Zuckerberg –, dopo aver preso una boccata d’aria ed essermi ricaricata, rientro sperando di uscire anche questa volta prima possibile… proprio ieri ricevo un bellissimo regalo da un mio nuovo allievo…”.

Agata in ospedale: il regalo dell’allievo che la riempie di gioia

Il riferimento di Agata è a una canzone che le è stata scritta e dedicata: gesto che ha fatto davvero piacere alla Reale in questo momento difficile della sua vita e che le ha fatto capire ancor di più quanto sia speciale il rapporto che costruisce con ogni allievo. “Più volte – ha sottolineato la ballerina – vi ho detto di quanto siano speciali per me i miei ragazzi, credo che capiate il perché. Grazie Febrix per avermi dedicato una canzone”. Su Instagram Agata non ha pubblicato ancora nulla su questo difficile momento che sta attraversando ma grazie ai post pubblicati dal marito Carmelo abbiamo scoperto qualcosa di più.

Ieri sono rientrata in ospedale, dopo aver preso una boccata d'aria ed essermi ricaricata, rientro sperando di uscire… Gepostet von Agata Reale am Donnerstag, 23. Januar 2020

Cosa è successo ad Agata: la sorpresa di dicembre in ospedale

Agata pare essere stata ricoverata a dicembre, visto che sul profilo pubblico di Carmelo è stato pubblicato un video che la vede indossare una mascherina proprio in ospedale, e in cui viene ripresa entusiasta di una sorpresa ricevuta dai suoi allievi: un bellissimo momento che ha riempito di gioia la ballerina, a cui facciamo gli auguri di una pronta guarigione!