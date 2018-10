Affari tuoi torna in tv: nuovo conduttore al posto di Flavio Insinna

Quando torna in tv Affari tuoi? L’indiscrezione sul programma di Rai 1

Dopo ben due stagioni di pausa torna Affari Tuoi, il fortunato preserale di Rai 1. Dovrebbe tornare in onda da marzo 2019 e a condurlo pare che non ci sarà più Flavio Insinna. Dal settimanale Oggi, trapela la notizia che nei corridoi Rai, in questi giorni si fa il nome di un volto che il pubblico di Rai 1 ha imparato a conoscere bene: Gabriele Corsi. Il conduttore romano che è anche attore, comico e componente dell’esilarante Trio Medusa, è stato al timone del gioco dell’estate Reazione a Catena. Gabriele Corsi si è dimostrato un abile conduttore e simpatico intrattenitore, un degno erede di Amadeus che aveva condotto le prime edizioni di Reazione a Catena. Chissà se non sarà anche bravo a condurre il famoso gioco dei pacchi di Rai 1 dopo il buon lavoro fatto da Flavio Insinna.

Dopo lo scandalo torna in tv Affari Tuoi

Già si vociferava da marzo, Affari Tuoi ritorna in televisione. Dopo due stagioni di stop si riaprono i battenti del fortunato preserale di Rai 1. Infatti il fortunato gioco di Rai 1 dove si aggirano sempre grosse somme di denaro, che arrivano ai famosi 500.000 euro, è finito nel mirino di Striscia la Notizia. Il tg satirico ha fatto emergere lo scandalo dalle intercettazioni che ha fatto tremare tutti in casa Rai. Anche Flavio Insinna ne è stato travolto professionalmente. Lui ha chiesto scusa infinite volte ed è stato di recente riabilitato in Rai, ora è al timone de L’Eredità.

Gabriele Corsi resta in Rai

Gabriele Corsi è dunque il papabile candidato per condurre da marzo prossimo Affari Tuoi. Dopo Paolo Bonolis, Pupo, Antonella Clerici, Max Giusti e Flavio Insinna, sarà la volta del bravo Gabriele. Saprà destreggiarsi tra i pacchi carichi di soldi o di prodotti tipici del Natale? Ci regalerà anche lui perle di saggezza come in buon e caro Insinna? Ci farà ridere come Bonolis? Staremo a vedere!