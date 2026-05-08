Affari Tuoi, rivelazione di Stefano De Martino sulla durata dei suoi amori: il pubblico esplode (video)

Stefano De Martino ha fatto ridere il pubblico di Affari Tuoi nella puntata andata in onda giovedì 7 maggio con una battuta autoironica sulla sua situazione sentimentale. Un’uscita inaspettata visto che il conduttore campano, negli ultimi anni, cerca di attirare il meno possibile su di sé i riflettori del gossip. Probabilmente ha valutato che l’occasione era troppo ghiotta per non lasciarsi andare a un momento di leggerezza tirando in ballo le sue vicende private. Ma che cosa è accaduto? La gag si è verificata quando è intervenuta la pacchista Sara, l’educatrice di asilo nido originaria di Avellino, che per 36 puntate ha rappresentato la Campania e che anche nelle puntate precedenti è stata protagonista in diversi frangenti di botta e risposta spassosi con il conduttore.

Affari Tuoi, la battuta di Stefano De Martino sulle sue ultime relazioni sentimentali: risate in studio

“Da quante puntate sei qua?”, ha chiesto De Martino alla giovane. Pronta la risposta della pacchista: “36”. Ed è qui che Stefano si è messo a ridere per poi scandire: “È quasi la relazione più lunga che ho avuto negli ultimi anni”. Sara è esplosa in una fragorosa risata. Anche il pubblico presente in studio si è messo a sghignazzare, facendo partire un applauso. Evidentemente la battuta è piaciuta.

– "Da quante puntate sei quà?"

• "36"

– "È quasi la relazione più lunga che ho avuto" ✈️#AffariTuoi pic.twitter.com/sgtfWyjXvU — SOTER (@SonoSoter) May 7, 2026

Da quando De Martino e Belen Rodriguez si sono lasciati nel 2023, mettendo definitivamente fine al loro matrimonio, il conduttore non ha più avuto relazioni “serie”, eccezion fatta per quella vissuta la scorsa estate con Caroline Tronelli. Ha frequentato la ragazza per qualche mese, ma poi anche questa love story è finita in un vicolo cieco.

Il 36enne, da single, ha comunque continuato in questi anni a catalizzare la curiosità della cronaca rosa. Diversi i flirt che gli sono stati attribuiti. Ad esempio si è parlato di una liaison “consumata” con Rocío Muñoz Morales, ex compagna di Raoul Bova. A cadenza più o meno mensile escono inoltre paparazzate di lui con Gilda Ambrosio, donna che frequenta da anni. I ben informati sostengono che tra i due ci sia un’amicizia “speciale”. Chissà…

L’indiscrezione sull’arrabbiatura dopo le parole di Belen Rodriguez

Sempre restando in tema di indiscrezioni, nelle scorse ore il magazine Oggi ha scritto che De Martino si sarebbe infuriato con l’ex moglie Belen Rodriguez per le dichiarazioni che quest’ultima ha rilasciato durante l’ospitata nello show di Pio e Amedeo, “Stasera Tutti Invitati”. La modella, stuzzicata dai due comici, ha fatto delle battute sui ritocchini estetici dell’ex marito, oltre a parlare della presunta storia clandestina che lui avrebbe avuto con Alessia Marcuzzi.