Affari Tuoi, partita al cardiopalma: colpi di scena fino alla fine!

La puntata stasera di Affari Tuoi è stata al cardiopalma, Federica dal Trentino Alto Adige e sua mamma hanno giocato una partita che ha regalato emozioni e colpi di scena fino all’ultimo pacco. La storia di Federica è commovente e dal suo passato ha ereditato il carattere che l’ha portata a giocare in modo ottimo. Nata da una mamma single, il papà non si è mai preso cura della famiglia e Federica ha sofferto per molti anni di anoressia. Sin da giovanissima ha iniziato a lavorare per rendersi indipendente, dalle scuole superiori fino a mantenersi studi e casa all’università.

Affari Tuoi, la fortuna dalla parte di Federica: soldi sicuri

La partita inizia subito con un colpo di scena: i 300.000 Euro sono subito tolti di mezzo, nel pacco del nuovo concorrente del Molise. Ma la fortuna gira dalla parte di Federica per la maggior parte della serata. Alle 21.00 sono rimasti solamente due pacchi blu e il Dottore ha iniziato a tremare, alzando sempre di più il tiro delle offerte, da 33.000 a 50.000. Tuttavia, con il consiglio della mamma esperta del gioco, Federica tira sempre avanti. Viene offerto pure il cambio, e gli analisti non sanno cosa prevedere. Secondo Lupo, Federica avrebbe dovuto cambiare il pacco mentre per Thanat ce li aveva lei i 200.000. Si resta per alcuni turni con l’ansia di trovare l’ultimo pacco rimasto, quello da 200 Euro, contro tutti i pacchi rossi più alti.

L’euforia passa quando i 200.000 Euro vengono trovati, demoralizzando Federica che per un momento aveva creduto alla previsione di Thanat. Ma la fortuna continua a girare e si vola verso i Soldi Sicuri quando l’ultimo pacco blu viene eliminato. Sono rimasti in gara due pacchi, entrambi con numeri importanti per Federica. Il 13 e il 5, data di nascita sua e del suo nonno. Ma ormai a fine puntata Federica ci ha abituati a colpi di scena. Dopo aver trovato 50.000 Euro nel pacco 13 della Campania, rimasta con la possibilità tra i 10.000 e i 100.000, ha accettato l’offerta del Dottore, anch’essa dal valore di 50.000, stupendo tutti. Ma quanto aveva nel suo pacco? La scelta di accettare l’offerta è stata saggia, si è divertita e ha avuto molta fortuna e comunque 50.000 Euro sono una cifra altissima per una ragazza giovane. Eppure, la puntata finisce con il botto, quando si scopre che Federica nel suo pacco aveva 100.000 Euro. Insomma, ogni pacco ci ha tenuti col fiato sospeso!