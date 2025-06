Affari Tuoi, morte Harley Zuriatti: le reazioni di Amadeus e Stefano De Martino

Addio a Harley Zuriatti, morta a soli 29 anni. La giovane era prima stata “pacchista” ad Affari Tuoi per il Friuli Venezia Giulia, poi, poco più di dodici mesi fa, aveva giocato come concorrente assieme al fidanzato. All’epoca, a timonare il quiz show c’era Amadeus, successivamente sostituito da Stefano De Martino. Zuriatti aveva raccontato la sua storia a milioni di persone, rivelando di essere stata aggredita da un tumore all’utero. Nonostante le condizioni precarie di salute, un mese dopo essere stata protagonista nella trasmissione di rai Uno, nel maggio 2024, si sposò con il compagno Andrea Fiorillo. Ed è stato proprio il marito ad aver annunciato nelle scorse ore la tragica notizia della scomparsa della moglie.

Amadeus, appreso della morte di Zuriatti, ha pubblicato due affettuose storie su Instagram. In una lo si vede abbracciato con la donna. “Un abbraccio che non dimenticherà. Ciao Harley”, il messaggio del conduttore posto a corredo dello scatto. Nella seconda foto si vedono la 29enne e il marito. “Coppia meravigliosa”, ha evidenziato ‘Ama’. Nessun gesto pubblico invece da parte di Stefano De Martino, attuale timoniere del popolare quiz show. D’altra parte il campano non dovrebbe aver conosciuto in prima persona la donna. Ciò non significa che non sia dispiaciuto per come sono andate le cose. La scelta di non esporsi pubblicamente quasi certamente è dettata dal fatto che l’ex allievo di Amici non ha intenzione di alimentare il ‘circolo del dolore‘ mediatico che troppo spesso si genera in queste drammatiche occasioni.

Dopo aver annunciato il decesso dell’amata moglie, il marito Andrea Fiorillo ha fatto sapere, tramite una nota pubblicata sul suo profilo Instagram, quando si svolgeranno i funerali. L’ultimo saluto a Harley Zuriatti è previsto per mercoledì 25 giugno. Alle ore 16:00 si terranno le esequie della giovane donna presso il duomo di Palmanova. Il giorno prima, martedì 24 giugno, alle ore 17:45, verrà organizzato un rosario in suffragio della vittima presso la chiesa San Francesco di Palmanova.

Harley era una donna forte e altruista. Quando le fu diagnosticato il tumore all’utero non si arrese. Anzi spiegò di aver avuto una sorte di vocazione, cioè quella di essere il più possibile vicina a quei malati oncologici che non hanno la forza e si sentono persi.