Affari tuoi, Molise rifiuta l’offerta, De Martino gode: vittoria meritata

Un nuovo appuntamento di Affari Tuoi è volto al termine e Stefano De Martino ancora una volta si è mostrato un conduttore esemplare. Carisma e eleganza non mancano mai così come la generosità e l’educazione verso i concorrenti che lo ammirano e non perdono occasione di complimentarsi con lui a fine di ogni puntata.

Nella serata del 9 marzo ha giocato il Molise, nello specifico lo chef Andrea di Campobasso, che insieme alla sua compagna ha conquistato una cifra strepitosa, tentando la sorte e il dottore tanto temuto.

Riassunto della puntata

Il concorrente Andrea è stato un partecipante insolito ad Affari Tuoi visto che fino all’ultimo secondo della puntata ha deciso di seguire il suo istinto, rifiutando qualsiasi offerta che il dottore gli ha fatto. Ha iniziato ad aprire il primo pacco, il numero 18 Piemonte, in cui vi ha trovato 1 euro. A seguire il numero 7 della Campania con 200mila euro e poi il pacco numero 8 dell’Abruzzo 10 euro. Il gioco è continuato con il pacco numero 6 della Toscana con 15mila euro e poi ancora il pacco numero 9 della Puglia con 500 euro. L’ultimo tiro dei primi sei è stato verso il pacco numero 2 della Sicilia con all’interno 75 euro.

A quel punto il Dottore ha dato la possibilità al concorrente di scegliere. Andrea e Francesca, la sua compagna, hanno optato per l’offerta. La prima arrivata è di 35mila euro che, però, è stata subito rifiutata.

Poi i tre tiri: il pacco numero 1 dell’Emilia-Romagna con 30mila euro; il pacco numero 11 del Veneto con 300mila euro; il pacco numero 5 della Calabria con 50mila euro. E’ poi arrivata la proposta del cambio. Andrea lo ha accettato ed ha scambiato il suo numero 4 con il 3 della Basilicata.

Ha aperto subito il suo ex pacco che all’interno aveva 200 euro. Nel pacco numero 17 del Friuli-Venezia Giulia, vi erano 0 euro; nel pacco numero 10 della Valle d’Aosta 100 euro.

E’ poi arrivata una nuova offerta del Dottore di 23mila euro che, però, viene ancora una volta rifiutata. Poi ancora l’apertura del pacco numero 12 Lombardia con 5mila euro e per due tiri, la proposta del Dottore con un altro Cambio. Andrea ha rifiutato di nuovo.

Il pacco numero 20 del Lazio con i Cavatelli, poi il numero 16 dell’Umbria, con 20mila euro e un altro tiro: 23 000 euro per Andrea. Ancora una volta ha deciso di rifiutare l’offerta. Nel pacco numero 15 della Sardegna vi erano 10mila euro; poi ancora la proposta di un cambio rifiutata.

La vittoria di Andrea

Lo chef Andrea non ha esitato ad andare avanti, rifiutando tutte le offerte arrivate dal dottore che ha cercato in tutti i modi di persuaderlo. Il concorrente e la sua compagna hanno deciso di continuare il loro percorso ad Affari tuoi a testa alta fino all’ultimo pacco. Il numero 3, che hanno scelto, ha regalato loro la gioia di 100 000 euro.

Felice del risultato, Stefano De Martino ha salutato il pubblico con una battuta degna di nota per la puntata: “E’ proprio il caso di dire che questa sera sono stati baciati dalla fortuna”.