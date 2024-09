Affari Tuoi, lo schema delle offerte si ripete e il web insorge

Poco fa si è conclusa una nuova puntata di Affari Tuoi. Questa sera, il celebre game show condotto da Stefano De Martino ha avuto come protagonista Simone, concorrente sardo che all’inizio della puntata ha rivelato di occuparsi di agricosmesi insieme alla moglie Stefania che lo ha anche accompagnato nel corso della sua scalata ai 300 mila euro. Purtroppo però, l’epilogo della puntata non è stato affatto quello sperato dai concorrenti anche se, alla fine, lo schema delle offerte del dottore si è ripetuto ancora. A quel punto il web è letteralmente insorto.

Lo schema che si ripete

L’avventura di Simone e Stefania, andata in onda questa sera su Rai 1, si è conclusa con un triste epilogo. I due coniugi originari della Sardegna avevano infatti iniziato molto bene il loro percorso all’interno del game show, salvo poi commettere qualche passo falso che li ha portati prima a cambiare un pacco, perdendo quello da 300 mila euro, e poi ad accettare un’offerta, a quanto pare “molto prevedibile”, da parte del dottore, rinunciando a portarsi a casa 75 mila euro.

In effetti, il tabellone di questa sera, nel finale della puntata, era molto simile a quello di ieri, quando a tentare di portarsi a casa il ricco montepremi sono stati Domingo e il fidanzato Fabio e le possibili vincite risultavano essere 5 euro e 75 mila euro.

A un solo tiro dalla fine della puntata, Simone e Stefania sono stati raggiunti dalla chiamata del dottore, che ha offerto loro 28 mila euro per terminare il gioco e rinunciare alla possibilità di vincerne 75 mila.

In molti a questo punto staranno avendo un déjà-vu: in effetti, anche Domingo nel corso della puntata di ieri ha ricevuto un’offerta identica (poi rifiutata) e, nella stessa occasione, Stefano De Martino ha ricordato al pubblico il fatto che non fosse la prima volta che i concorrenti si ritrovavano dinnanzi a un finale del genere, facendo un elenco piuttosto dettagliato di tutti i precedenti.

Il triste epilogo

Tornando alla puntata di questa sera, mercoledì 18 settembre, dopo l’offerta del dottore, in molti si sarebbero aspettati che il concorrente avrebbe rifiutato senza pensarci due volte dal momento che, dati i precedenti, vi erano altissime probabilità che lo schema si ripetesse e che quindi nel pacco numero 8 ci fossero effettivamente i 75 mila euro.

Niente da fare però perché Simone ha deciso di accettare. Una conclusione amara lo ha però aspettato da lì a poco in quanto, come da pronostico, nel pacco in suo possesso vi erano davvero i 75 mila euro.

Il dottore è diventato troppo prevedibile?

Le troppe coincidenze hanno inevitabilmente instillato un dubbio ai telespettatori: non è che il dottore è diventato un po’ troppo prevedibile? Molti sono stati poi i commenti di coloro che sono rimasti a dir poco scioccati dalla clamorosa decisione di Simone di cambiare pacco perdendone così i 300 mila euro e dal triste epilogo della partita che, almeno all’inizio, prometteva davvero bene.

Naturalmente si tratta di conclusioni che non sono basate su alcuna prova concreta. Una cosa però è certa: in queste occasioni è sempre molto divertente assistere al nascere delle teorie più disparate sulle mosse del dottore che, nonostante siano ormai passati anni da quando Affari Tuoi è entrato a far parte della quotidianità delle famiglie italiane, nessuno è ancora riuscito a decifrare davvero.

Motivo per il quale è praticamente sicuro che nelle prossime settimane i telespettatori assisteranno a nuovi colpi di scena che ribalteranno l’ormai “consolidato” schema e metteranno ancora una volta in discussione le convinzioni del pubblico. D’altronde uno dei punti di forza del programma è proprio questo.