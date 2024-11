Affari Tuoi, finale a sorpresa per le Marche e volano gilet in studio

È Maria Paola la protagonista di Affari Tuoi di martedì 19 novembre 2024. Direttamente dalle Marche e con un sorriso capace di contagiare tutto lo studio, la concorrente gioca con la figlia e Stefano De Martino accoglie entrambe con il solito entusiasmo energetico. Ancora prima di iniziare il game il conduttore racconta che la concorrente ha una malattia genetica chiamata ipo acusia, situazione confermata da Maria Paola.

Dopo avere perso parzialmente l’udito nel 2015, oggi la concorrente delle Marche porta le protesi acustiche: che cos’è, allora, quello strano strumento indossato da Stefano sulla cravatta? Si tratta di una specie di “microfono” speciale, capace di isolare la sua voce e farla arrivare molto più limpida e diretta nelle orecchie di Maria Paola: scelta obbligatoria considerato il caos dello studio.

La partita di Affari Tuoi può cominciare ma se i primi tiri appaiono fortunati, non passa molto prima di andare incontro alla “sfortuna cromatica”. Via 200.000 €, ma non tardano molto ad andare via anche i 300.000 €, colpo bassissimo per la sorridente Maria Paola. Il destino non è stato molto fortunato per lei: tantissimi pacchi blu ancora sulla schermata e altrettanti rossi sfumati per sempre.

Maria Paola ad Affari Tuoi: il Dottore spietato ma finale choc

Quella di Maria Paola non può considerarsi una gran partita, questo è chiaro. Il Dottore come al solito ha messo in difficoltà la giocatrice, facendole fare un cambio, rifiutando alcune offerte e lasciandola sospesa tra i 20€ e i 30.000 €. La tensione è palpabile, ma alla fine quel pacco numero 13 della new entry ha perso: è proprio Maria Paola ad avere i 30.000 €!

Un finale decisamente inaspettato, data la sfortuna dell’intera partita, ma un finale che profuma di coraggio, di voglia di vita e di grandissimo carisma. “Voglio essere la mia mamma” – dice la figlia prima dell’esito, stringendole forte la mano ed esprimendole tutto l’amore del mondo. Lacrime che scendono, emozioni che di fatto sono più importanti del denaro e sempre lo saranno, ma la speranza di potere vincere c’è sempre stata.

Affari Tuoi conquista sempre: corse, balli, lanci di gilet per lo studio

Lo studio di Affari Tuoi continua a essere luogo di leggerezza e luogo di vita vera: quale altro programma riesce a mixare alla perfezioni momenti tensivi e momenti di altissimo divertimento? Probabilmente, a oggi, solo questo. Stefano De Martino sulla scia dell’intrattenimento di successo e oggi, nella puntata con Maria Paola dalle Marche, ha dato letteralmente spettacolo: la corsa con un vero bersagliere preso dal pubblico è solo un esempio.

Tra gli altri momenti iconici anche il lancio del gilet blu, ormai diventato simbolo del game show di Rai 1. Quando la sfortuna comincia a essere troppa, il conduttore sceglie spontaneamente un membro del pubblico a cui “rubare” il gilet blu per farlo indossare alla concorrente: fortuna in arrivo? Nel caso di Maria Paola non ha funzionato e quel gilet Stefano l’ha lanciato via per lo studio, scatenando le risate di pubblico live e pubblico a casa.

Insomma, Affari Tuoi è letteralmente l’appuntamento perfetto davanti alla televisione.