Affari tuoi è un portento, lo show I soliti ignoti slitta: la scelta della Rai

Affari tuoi nell’ultimo anno ha ottenuto un grande successo e ascolti da record. Proprio per questo i vertici Rai avrebbero deciso di prolungare la messa in onda della celebre “trasmissione dei pacchi” condotta da Amadeus, e spostare quindi il ritorno de I soliti ignoti. Saranno molto contenti i fans dello show che, stando a quanto divulgato da Dagospia, si appresta a tenere compagnia a milioni di italiani fino a giugno.

Affari tuoi fino a giugno

La decisione di prolungare la messa in onda della trasmissione è stata accolta con grande felicità dai fans di Affari Tuoi, meno invece da chi sperava in un ritorno di un’altra trasmissione iconica di Rai Uno: I soliti ignoti. Lo show investigativo, condotto sempre da Amadeus, sarebbe infatti dovuto tornare sul piccolo schermo a febbraio, subito dopo la fine del Festival di Sanremo 2024, ma, per decisione di mamma Rai, gli toccherà stare in panchina ancora un po’ di tempo.

Come in molti ricorderanno, il primo a condurre I soliti ignoti nel lontano 2007 fu il compianto Fabrizio Frizzi. Da li, dopo ben 62 puntate andate in onda tra dicembre 2007 e marzo 2008, lo show si fermò per due anni esatti, e l’ultima puntata condotta da Frizzi vide la luce il 13 febbraio 2012. Da allora il programma scomparve letteralmente da radar e solo nel 2017 la Rai decise di riportarlo in auge affidando la conduzione ad Amadeus. Una scelta azzeccata perché da quel momento in poi lo show non si è più fermato.

Al momento non si sa se e quando il celebre format tornerà sul piccolo schermo ed è quindi impossibile prevedere se I soliti ignoti tornerà effettivamente nella stagione televisiva 2024-25.

Critiche ad Affari tuoi: tutti contro Enza

Nel corso della puntata di ieri sera, martedì 12 dicembre, a tentare di portare a casa i tanto desiderati 300.000 euro è stata la concorrente della Basilicata di nome Enza, accompagnata dal figlio diciottenne Gioele.

Una puntata ricca di colpi di scena e che è ha portato la concorrente ad arrivare quasi alla fine con un pacco da 200mila euro e altri due di poco valore da aprire. In quel preciso momento è arrivata la fatidica proposta del Dottore, un’offerta che difficilmente poteva essere rifiutata: “Cara Enza l’offerta è di 33mila euro, cosa volete fare?”, ha quindi affermato Amadeus rivolgendosi alla donna e al figlio Gioele.

A quel punto Enza ha iniziato a consultarsi con il figlio ed è proprio li che hanno iniziato a piovere critiche sulla donna: “Ma questa veramente sta dietro alle parole di un 18enne? Per quanto passa essere importante la sua opinione, non ha idea di quanto possano fare comodo 33mila euro. Assurdo“, ha scritto un utente su X riferendosi al consiglio “poco avveduto” che il giovane ragazzo ha dato alla madre.

Gioele ha infatti suggerito alla concorrente di andare avanti e quindi di rifiutare i 33mila euro proposti dal Dottore. Così facendo i due avrebbero rischiato di non portarsi a casa nulla solo per il gusto di andare fino in fondo e tentare di mettere le mani sui 200.000 euro. Un consiglio dato da un ragazzo molto giovane e che, come ha giustamente sottolineato l’utente di X, non ha ancora un’idea precisa di quale importante valore abbiano i soldi e che per questo motivo non è da condannare.

A quel punto la madre, che in un primo momento sembrava convinta ad ascoltare il consiglio del figlio, ha cambiato idea e ha quindi affermato di voler accettare la proposta del Dottore: “È vero con 33mila euro una casa non potrò comprarla, non mi bastano. Ma è una cifra considerevole e mi permetterebbe di pagare anche l’università a mio figlio. Accetto l’offerta, mi fermo qui e non vado avanti”.

E, con il senno di poi, menomale perché nel pacco in possesso della signora Enza e del figlio Gioele vi erano solamente 100 euro. Tutto è bene quel che finisce bene.