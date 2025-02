Affari Tuoi, De Martino portafortuna umano: web esulta per il gesto

Ancora una volta Stefano De Martino sorprende i fan con un’altra puntata di Affari Tuoi andata in onda oggi 20 febbraio 2025. Ormai, il conduttore partenopeo non sbaglia un colpo e sui social ha un seguito di fans che lo supportano e sostengono in ogni situazione e non possono fare a meno di ammirarlo e stimarlo come persona e come professionista. Questa sera si è rivelato anche un portafortuna vivente: un suo gesto ha fatto sì che il concorrente vincesse 75 000 euro e su X non hanno tardato ad arrivare commenti di gratitudine nei suoi confronti.

Il gesto di Stefano De Martino

Nella puntata del 20 febbraio, il concorrente che ha giocato ad Affari Tuoi è stato Angelo che si è presentato con un basco in testa. Poco prima di aprire il pacco, il conduttore De Martino ha voluto compiere un gesto che ha sorpreso tutti e soprattutto ha portato fortuna al pacchista. Il giovane partenopeo, mentre stava pronunciando la frase che recita poco prima di fare aprire la scatola, ha girato il cappello al partecipante.

Una volta aperto ed aver visto la vincita di 75 000 euro, il concorrente ha esultato insieme a De Martino che lo ha abbracciato ed ha iniziato ad urlare contento e felice per la vittoria.

La reazione del pubblico

Tale comportamento non è passato inosservato e su X sono tanti gli utenti che non hanno perso occasione di commentare il gesto del conduttore, affermando ancora una volta di essere uno tra i migliori. “Io debolissima per il rapporto che Stefano ha con i pacchisti”, qualcuno ha scritto. Poi ancora: “Come abbraccia Stefano, come spiegare a chi non guarda questa trasmissione che è proprio casa?”:

Io debolissima per il rapporto che Stefano ha con i pacchisti 🥹#affarituoipic.twitter.com/fHSXUiYP8f — Iaia Trilli 🍉❤️‍🩹 (@IaiaTrilli) February 20, 2025

come abbraccia Stefano😭😭😭

come spiegare a chi non guarda questa trasmissione che è proprio casa???😭❤️#AffariTuoi pic.twitter.com/iGvtWR3qlf — whoisthisdiva (@callmekams_) February 20, 2025

Qualcun altro ha tenuto a sottolineare il modo in cui il concorrente ha ringraziato il conduttore, affermando che De Martino fa sentire tutti i partecipanti a proprio agio come se stessero nella loro casa. E c’è chi ha notato come il conduttore sia felice quando i partecipanti vincono, come se fosse lui il vero vincitore.

Il successo di De Martino

Senza dubbio, Stefano De Martino vince ogni sera, conquistando il pubblico da casa e in studio e tutti coloro che partecipano al gioco più seguito d’Italia. Il conduttore partenopeo è entrato in punta di piedi ed ha scalato la vetta fino a raggiungere risultati fuori dal comune. Oggi è uno dei presentatori più amati dagli italiani che non hanno alcun dubbio sul suo talento e le sue capacità tanto che lo vorrebbero vedere alla guida di Sanremo 2026.