Affari Tuoi, Angelina Mango: l’imprevisto e il commento orribile su X

Angelina mango, fresca di vittoria al Festival di Sanremo 2024, è stata protagonista della puntata di Affari Tuoi, popolare quiz show di Rai Uno, del 12 febbraio 2024. Nel corso della sua ospitata, a un certo punto, si è verificato un piccolo imprevisto. Quando la cantante ha aperto il pacco della Basilicata, sua regione d’origine, sotto al coperchio non c’era alcuna cifra. Nessuno scherzo, semplicemente lo scotch adesivo ha fatto cilecca. Immediato l’intervento del padrone di casa Amadeus che, tra le risate del pubblico in studio, ha recuperato il cartello ballerino – su cui c’era impresso “10 mila euro” – finito all’interno del pacco.

La presenza dell’ex allieva di Amici nel programma è stata commentatissima sui social, anche perché Affari Tuoi non è che lo guardano proprio due gatti. La trasmissione quotidianamente è guardata da circa 5.5 milioni di italiani. A proposito di social, si è verificato un fatto vergognoso. Tra i tantissimi commenti di sostegno indirizzati alla Mango, ne è spuntato uno che definire orribile è dire poco.

Angelina, prima che iniziasse la puntata, ha invitato su X i suoi fan a seguire Affari Tuoi e a tenere d’occhio il pacco della Basilicata, anticipando che ci sarebbero state sorprese (si ricorda che il quiz show dell’access prime time di Rai Uno è registrato, da qui l’anticipazione fornita dall’artista). “Stasera occhio al pacco della Basilicata”, ha scritto la musicista prima della messa in onda del programma. Un utente privo di qualsivoglia sensibilità e buon senso ha così commentato: “Dentro c’è la cenere del papi”. Il riferimento disgustoso è stato alle spoglie del compianto papà della cantante, il grande Pino Mango.

Subito tanti utenti si sono fiondati sull’uscita imbarazzante e vergognosa che, dopo qualche ora, è stata rimossa. Angelina ha preferito non commentare al momento la vicenda. Meglio volare alto e ignorare tali leoni da tastiera, avrà pensato la vincitrice di Sanremo che, al Festival 2024, si è consacrata come una delle cantanti più talentuose ed eclettiche del panorama musicale del Bel Paese. In finale ha sbaragliato la concorrenza di Geolier e Annalisa, rispettivamente finiti sul secondo e sul terzo gradino del podio.