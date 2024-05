Affari Tuoi: “Amadeus, caccialo”, Paolo massacrato sui social

L’ultima puntata di Affari Tuoi è stata tra le più commentate degli ultimi tempi. A giocare sono stati Alessia e suo marito Paolo da Roma, che hanno regalato all’affezionato pubblico di Rai 1 una partita ricca di risate e tanti colpi di scena. Impossibile rimanere indifferenti di fronte alle reazioni del web.

Per la regione Lazio hanno giocato Alessia e Paolo, una coppia sposata da 9 anni con tanta voglia di giocare e di divertirsi. Con il pacco numero 8, i due hanno gareggiato affrontando un inizio scoppiettante, con tanti pacchi blu ma anche con qualche rosso. Dopo i primi colpi a suon di 100mia e 200mila euro, i due romani sono riusciti a conservare il premio più alto fino alla fine. A pochi passi dal finale, però, il montepremi più alto è andato via, gettando parecchio sconcerto sui due giocatori. Ma ad attirare di più l’attenzione del pubblico sono stati proprio i due concorrenti, che hanno suscitato parecchie reazioni sul web.

In particolare, tutti gli occhi sono stati puntati su Mario, retail manager romano con la passione per il fitness. Sin dall’inizio della puntata, l’uomo ha subito mostrato il suo carattere forte e deciso, rivelandosi il vero protagonista della partita. In moltissimi, infatti, hanno subito notato la forte personalità dell’uomo, che ha innescato una valanga di commenti sui social. Su X sono state moltissime le reazioni degli utenti, che hanno subito urlato al manipolatore e al narcisista. Paolo sembra aver infastidito parecchi spettatori, che si sono risentiti del suo protagonismo imperante nel corso della puntata e hanno commentato con parole pungenti come: “ma lui è il suo mental coach?” oppure “Amadeus tra poco lo mena”, ecc.

Alla fine Alessia e Paolo non hanno avuto particolare fortuna, tornando a casa con soli 20 euro. Al posto dell’ultima offerta, il dottore ha proposto un cambio, che i due concorrenti hanno rifiutato. Addirittura Paolo ha colto l’occasione per fare una piccola dichiarazione d’amore a sua moglie, collegandosi proprio al pacco numero 8. Di fronte alla possibilità di cambiarlo, l’uomo ha detto di gradire quel numero che gli ricorda l’infinito, “come l’amore che prova per sua moglie”.