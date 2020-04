Adua Veroni, ex moglie di Pavarotti: rapporto prima e dopo il divorzio

Adua Veroni, 40 anni con Pavarotti. L’ex moglie sulla vita coniugale (“Ecco cosa vuol dire vivere con una leggenda”) e sulla riconciliazione con il tenore (dopo che lui si innamorò di Nicoletta Manotvani)

Adua Veroni è stata la prima moglie di Pavarotti. Con il tenore ha passato 40 anni di vita. Poi la separazione: nella vita di Luciano è arrivata Nicoletta Mantovani, all’epoca 23enne (34 anni più giovane di lui). Un amore, però, non può sostituirne un altro, nel senso che non può cancellarlo. E infatti il legame con la Mantovani non ha certo dato un colpo di spugna a 4 decenni di storia. Adua ha avuto tre figlie (Giuliana, Cristina e Lorenza) da Pavarotti, oltre ad aver vissuto con lui quasi tutta la sua immortale carriera. E come è stato vivere vicino a una star planetaria per così tanto tempo? Come si può trovare il giusto equilibrio con un uomo ‘fuori dal comune’? E quando finisce l’amore, cosa succede?

Adua su Pavarotti: “Se stai con un mito devi annullare te stessa”

“Vivere con un mito, vuol dire semplicemente annullare se stessi”, raccontava Adua a il Giornale qualche anno fa. La Veroni spiegava poi quali fossero i passi falsi da non commettere: “A mio avviso è sano condividere e ponderare le scelte e farsi consigliare da persone fidate e del mestiere. Mai intromettersi, per esempio, nelle questioni che riguardano il rapporto tra l’artista e la direzione artistica di un teatro. È poi importante essere sinceri, e critici. Calato il sipario, tutti lodano l’artista anche quando le cose non sono andate poi così bene. Invece la verità va detta”. E la verità, a volte, è sinonimo di critiche. Luciano come reagiva? “Le accettava”, faceva sapere l’ex moglie, che aggiungeva che Pavarotti era attento non solo alle sue opinioni ma anche a quelle delle tre figlie.

Adua Veroni: “Se vivi con una leggenda devi fare da contrappeso”

Adua confidava senza troppo girarci attorno che vivere con un mito comportava anche delle assunzioni di ruolo non convenzionali in una coppia: “Questi sono i casi in cui devi fare il tuo ma anche quello che toccherebbe all’altra parte della coppia. Se vivi con una leggenda devi fare da contrappeso, risolvere i problemi che potrebbero compromettere la serenità dell’artista. Così come certe comunicazioni vanno fatte nel momento giusto”. Tipo? “Ricordo, per esempio, che quando nostra figlia Lorenza fu operata di appendicite, lo avvisai quando tutto si stava risolvendo”.

Adua vicina a Luciano negli ultimi momenti della sua vita

Adua Veroni è stata vicina all’ex marito durante l’ultimo periodo della sua vita. Una riconciliazione dopo che Luciano aveva intrapreso la relazione con Nicoletta. “Se la riconciliazione mi fece sentire più sollevata? Sollevata non direi proprio. Non stava per niente bene sia fisicamente che psicologicamente. È andata così. Diciamo che provavo una gran pena”.