Adua del Vesco e Garko: cala il gelo tra i due, parla Rosalinda Cannavò

In che rapporti sono oggi Adua del Vesco e Gabriel Garko? La risposta a questa domanda arriva sulle pagine di Chi, all’interno di una ben più corposa intervista a Rosalinda Cannavò. Al magazine diretto da Alfonso Signorini, l’attrice ha raccontato non senza una punta di amarezza che oggi, di fatto, fra i due è calato il gelo. Ma questa situazione, in ogni caso, non sembra in alcun modo dipendere da lei.

Sembrerebbe infatti, perlomeno stando alle parole di Adua del Vesco, che l’allontanamento sia dipeso proprio da Gabriel Garko, sparito nel nulla dopo l’ospitata flash al Grande Fratello Vip di cui tanto si sarebbe poi parlato. Ecco le dichiarazioni di Adua del Vesco a riguardo:

Sinceramente non so che fine abbia fatto, mi dispiace molto. Magari lo inviteremo a Casa Chi. Io non ho nessun problema con lui, anzi. Gli voglio bene e gli vorrò per sempre un gran bene.

Adua del Vesco è finita sulle pagine del magazine non soltanto per parlare, per l’appunto, del nuovo format che condurrà sui canali social della rivista ma anche per regalarci qualche commento ad hoc su questa nuova edizione del Grande Fratello VIP da poco cominciata. “Di Adua del Vesco basto io, grazie” ha commentato l’attrice, lasciando intendere che una storia come la sua sarà davvero difficile da replicare all’interno della casa.

La Cannavò era entrata nel reality con lo pseudonimo di Adua del Vesco, fidanzatissima e con un matrimonio alle porte. Ma come è andata a finire ce lo ricordiamo tutti. Nella casa più spiata d’Italia, l’attrice avrebbe conosciuto quello che sarebbe poi diventato il suo nuovo compagno, Andrea Zenga.

La storia finta fra Adua del Vesco e Gabriel Garko

La vicenda che lega i due attori, ex Ares, ha per molti versi i caratteri di una telenovela. Per anni, Gabriel Garko e Adua del Vesco hanno dovuto fingere di essere perdutamente innamorati per poter coprire l’omosessualità tabù dell’attore de Il Bello delle Donne. Garko ha tenuto per anni per sé il suo “segreto di Pulcinella (così, l’ha definito) per poi apparire in trasmissione in diretta su Canale 5 preparando così il terreno per un coming out che in molti aspettavano da tempo. La rivelazione sarebbe arrivata da lì a qualche giorno, con un’intervista esclusiva concessa a Verissimo.