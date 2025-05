Adua del Vesco e Andrea Zenga si sposano? Foto sospetta

Si sono conosciuti nella casa più spiata d’Italia e da quel momento non si sono più lasciati. L’amore tra Adua Del Vesco e Andrea Zenga è cresciuto giorno dopo giorno, fino alla coronazione di un sogno: la nascita di Camilla. Tanti i fan della coppia che non perdono occasione di seguirla sui social e vorrebbero vedere i due all’altare. Che sia arrivato il momento?

Adua del Vesco e Andrea Zenga, nozze in vista? L’indizio

Nessun annuncio ufficiale, solo una foto pubblicata da Andrea Zenga in un atelier di abiti da sposa. È questo il dettaglio che non è passato inosservato e che ha scatenato l’entusiasmo dei fan della coppia, pronti a sognare il grande evento.

Oltre all’immagine, c’è un altro particolare che fa ben sperare. Si tratta della frase che il compagno di Adua Del Vesco ha scritto come didascalia: “Perché vuoi fare la foto proprio lì?”. Che si tratti di una semplice ironia o di un messaggio nascosto, non è dato saperlo.

Altre ipotesi

La foto pubblicata da Zenga potrebbe essere scattata per motivi lavorativi. È probabile che la fidanzata Adua abbia svolto un servizio fotografico indossando abiti da sposa. Sarà il tempo a svelare la verità.

La storia d’amore nata dietro la porta rossa

Andrea Zenga e Adua Del Vesco si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello, quando entrambi erano concorrenti. Inizialmente, la loro relazione sembrava essere soltanto una grande amicizia, ma verso la fine dell’edizione si è rivelata una storia d’amore unica.

Nelle ultime settimane del reality, i due si sono avvicinati sempre di più, diventando complici fino a baciarsi e a fidanzarsi. All’epoca Adua aveva un compagno fuori la casa ad aspettarla, ma il suo sentimento per Andrea ha superato ogni ostacolo.

Una volta lontano dai riflettori, la coppia ha costruito qualcosa di speciale: prima la convivenza e poi l’arrivo della piccola Camilla, che ha stravolto le loro vite in meglio.

Così dietro a quella porta rossa è nato un amore indissolubile che, a distanza di anni, si è consolidato e cresce giorno dopo giorno, senza bisogno di fare hype.

Il segreto? Adua e Andrea si stimano, si supportano e si sostengono in ogni momento e in ogni decisione, sia personale che lavorativa. Ognuno ha intrapreso la propria strada, ma nessuno dei due rinuncia ai propri spazi. Sui social sono molto seguiti; i fan li ammirano e non possono fare a meno di tifare per loro e per tutto ciò che sono riusciti a costruire insieme.