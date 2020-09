Non trova pace Adua Del Vesco all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. Pochi giorni fa si è sfogata, con un pianto liberatorio, ricordando il duro periodo relativo all’anoressia di cui è stata vittima. Lungo la serata di ieri, invece, è andata in crisi per un altro motivo: il meccanismo e le dinamiche del gioco a cui si deve sottoporre. L’attrice ha confidato a Francesco Oppini e Matilde Brandi di non essere del tutto convinta della scelta operata circa la sua entrata nel reality di Canale 5. Non solo: starebbe seriamente pensando di abbandonare il programma, per il malessere che certe regole della trasmissione Mediaset le provocano. La confessione della 25enne messinese è giunta nella serata scorsa, mentre nella Casa c’era un clima di festa e spensierato.

Adua Del Vesco, altra crisi al GF Vip: “Non so se rimanere”

Risate, chiacchierate e battute: questo il clima respirato tra gli inquilini del GF Vip 5 sabato sera. A non essere contagiata dall’ilarità è stata Adua, che si è espressa a proposito della sua sofferenza. A innescarla l’argomento nomination. “Io mi sento davvero in difficoltà non so se rimanere”. La confidenza è stata raccolta da Francesco Oppini e dalla Brandi. L’attrice ha proseguito, affermando di reputarsi una persona buona, per nulla cattiva. Sa però che le dinamiche del reality potrebbero portarla ad avere degli scontri duri: “So che questo gioco mi porterà a mettermi contro qualcuno, non mi piace”. Matilde l’ha consolata, ricordandole che la sua spalla ci sarà sempre laddove dovesse avere bisogno d’appoggio. La Del Vesco ha continuato a essere comunque attanagliata dai dubbi.

Grande Fratello Vip 5, la sensibilità di Adua Del Vesco

“Non fanno parte di me questi meccanismi, non so se ho fatto la scelta giusta”, conclude Adua, evidentemente non a suo agio. Solo pochi giorni fa, come sopra accennato, ha spiegato ad alcuni compagni di viaggio i problemi avuti con l’anoressia. Un periodo nero, ‘ruvido’, difficoltoso, dove è persino giunta a pesare 32 chilogrammi, non riconoscendosi più. La Del Vesco lo ha rimembrato con le lacrime agli occhi, spiegando che chi entra in simili e pericolosi vortici ha un solo nemico: se stesso. Oggi quei giorni nebulosi e dolorosi sono superati. Adua però continua a essere una donna molto sensibile. Un’antitesi rispetto al Grande Fratello Vip, i cui meccanismi sono duri e sfrontati. Ce la farà a resistere la 25enne messinese?