Adriano Panatta si è sposato: matrimonio a Venezia con Anna

Adriano Panatta si è sposato! Il campione di tennis si è unito in matrimonio con la compagna Anna, in una piccola cerimonia che si è tenuta a Venezia. C’erano pochi presenti, solo i familiari hanno assistito al giorno più bello per la coppia. Adriano Panatta e Anna si sono uniti in matrimonio con un rito civile presso il municipio di Ca’ Farsetti e a fare da officiante è stato un loro amico fraterno, un magistrato. Sul Web ci sono diversi video delle nozze del campione di tennis, che da qualche anno si è trasferito a Treviso dove vive la compagna. La coppia ha scelto però la romantica Venezia per fare da sfondo al loro grande giorno. In un video pubblicato da Corriere della Sera inoltre Panatta è stato intervistato e ha rivelato le sensazioni provate prima del grande giorno.

Adriano Panatta sposo: a Venezia il sì alla sua compagna Anna

Un po’ a sorpresa, lo sposo ha ammesso di non essere poi così tanto emozionato, più che altro ha rivolto un pensiero alla giornata perché il clima li ha accompagnati. Ha infatti detto che per fortuna oggi è una bella giornata ed era certo che tutto sarebbe andato bene. Ovviamente il matrimonio si è svolto con tutte le norme anti Covid necessarie: pochi intimi presenti e tutti con la mascherina in viso. Lo sposo non sembrava particolarmente turbato dalla cosa, quanto piuttosto rassegnato. Panatta infatti ha detto che bisogna indossare la mascherina perché la situazione lo richiede, null’altro da aggiungere o da obiettare.

Adriano Panatta si è sposato con Anna dopo sette anni d’amore

Il campione di tennis, che nel 1976 ha vinto sia i Roland Garros sia la Coppa Davis con l’Italia in Cile, ha anche raccontato come ha festeggiato l’ultima sera da celibe. Ha trascorso la serata con i suoi figli, con i nipoti, con suo fratello e sua sorella. La famiglia è stata a cena a Venezia, una serata tranquilla tutto sommato. E oggi il grande giorno del sì: Adriano Panatta e Anna si sono sposati dopo sette anni di fidanzamento. I due infatti hanno iniziato a frequentarsi nel 2013. Tanti auguri ai neo sposi!