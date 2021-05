Adriano Celentano, basta video sui social: i motivi dietro la scelta

Adriano Celentano ha detto basta ai video sui social: non ne pubblicherà più. Né su Facebook né su Instagram. Lo ha annunciato oggi attraverso i suoi canali ufficiali, L’inesistente, spiegando anche dettagliatamente il motivo dietro questa sua scelta. Il cantante non è soddisfatto della qualità del servizio delle piattaforme, in particolare si è lamentato per un difetto di sync. “Fuori sync” si legge infatti nell’immagine che ha pubblicato per accompagnare l’annuncio sullo stop ai video. Celentano non riesce a vedere i video su Facebook e Instagram con questo difetto, per questo motivo ha deciso di non pubblicarne più.

Sia chiaro: ciò non vuol dire che si ritirerà del tutto dai social, ma continuerà a scrivere. Ha detto basta solo ai video, insomma. “Ho deciso, mio malgrado, di non pubblicare più video”, ha annunciato. Celentano ha raccontato di aver passato notti intere a studiare modi per sorprendere chi lo segue con i video, ma quando poi li pubblica nota il difetto, insopportabile per lui: “Sono spudoratamente fuori sync e ciò mi rattrista terribilmente”. Lo ha notato in particolare nel video insieme a Battiato. Ha anche spiegato cosa vuol dire essere fuori sync: quando il movimento delle labbra non coincide con il suono che emette. L’audio non va insieme all’immagine.

“Un difetto di incompetenza catastrofica”, ha scritto ancora. Ma pare che non sia solo un difetto dei social, Adriano Celentano ha notato la stessa cosa anche in televisione. Ha menzionato Rai e Mediaset, dicendo che per loro il sync è un optional. Ha precisato che il sync per loro è “sempre in ritardo o in anticipo, come in ritardo sono le idee di chi fa televisione”. Il cantante si è sentito in obbligo di prendere questa decisione, ma non ha nascosto di essere molto dispiaciuto perché aveva ancora molte sorprese in serbo per i fan. Avrebbe voluto continuare a stupire con i suoi video, ma è qualcosa più forte di lui: “Sync è musica, è il passo di un equilibrista”.

Non riesce a passare sopra tutto questo, a chiudere un occhio e sopportare. No, non ce la fa, non lui che considera il sync come il dipinto di un quadro e il battito di un cuore innamorato. Lui non vuole essere fuori sync, specialmente quando parla con il suo pubblico. Niente più video di Adriano Celentano su Facebook e Instagram, dunque. “Ma vi scriverò”, ha aggiunto infine.