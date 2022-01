Adriana Volpe tuona sul GF Vip, e ne ha per tutti: “Raccapriccianti”

Adriana Volpe ci ha messo la faccia, ancora una volta, in questo Grande Fratello Vip 6. Forse una delle poche persone che si espone anche quando l’argomento è scomodo, come è successo spesso nell’affaire Alex Belli e Soleil Sorge. Non ha deluso i suoi fan neanche stavolta. Mentre tutto tace – per ora – su Katia Ricciarelli, e non solo su di lei, Adriana Volpe ha deciso di postare un video su Instagram per dire la sua. Per lei, ha subito precisato nella didascalia, le parole hanno un peso ma anche il silenzio di chi ascolta senza intervenire. Chi sta in silenzio senza intervenire asseconda l’arroganza dei prepotenti e questo poco ha a che fare con lei, ha aggiunto.

Nel video l’opinionista del GF Vip 6 ha esordito annunciando una puntata molto delicata. Nelle ultime settimane sono successe tante cose, molte passate in sordina durante le puntate e con Alfonso Signorini. La Volpe non ha fatto nomi di concorrenti, ma è evidente che si riferisca alle offese di Katia Ricciarelli e forse ha mal tollerato anche il linguaggio colorito di Lulù Selassié. Ma nel suo mirino ci sono finiti più di due concorrenti. La giovane, dalle clip diffuse sul Web, è colpevole solo di questo, ma la Ricciarelli pare avere colpe ben più pesanti e non solo in relazione alla Princess. “Su alcune tematiche ho i nervi scoperti”, ha detto Adriana Volpe ricordando le sue battaglie combattute per far capire che le parole hanno un peso. E che spesso lasciano cicatrici profonde.

Il riferimento è ovviamente alla querelle con Giancarlo Magalli, ma nella Casa sta succedendo qualcosa di simile. Basta pensare a tutte le uscite della Ricciarelli su Miriana Trevisan, in merito al suo essere donna e madre. Ma non la Volpe ha fatto riferimento a tutte le battute, chiamiamole così, di Katia:

“In questi giorni abbiamo assistito a scontri, a battute sessiste omofobe razziste che di battute hanno ben poco. Non hanno fatto ridere nessuno, anzi ci hanno fatto indignare. Credetemi, alcune volte sono state raccapriccianti”

Per Adriana conta molto anche il comportamento di chi era intorno, di chi ha fatto da pubblico a questi scontri e a queste battute. Per lei conta molto guardare e non intervenire ed è altrettanto grave. “In molti hanno assistito, sono rimasti a guardare come queste due persone si sono scannate in diretta come spettatori”, ha aggiunto. Per lei questo significa essere complici, appoggiare e avallare le dichiarazioni. Chi sta in silenzio asseconda l’arroganza del prepotente e questo a lei non piace, né le appartiene.

“Ci sono personaggi che hanno dimenticato le telecamere e quando parlano in maniera maleducata e offensiva sottovalutano che mancano di rispetto al pubblico”, ha proseguito l’opinionista. Le sue osservazioni si sono estese alla vita fuori dalla Casa anche, perché alcuni comportamenti purtroppo appartengono anche a persone che non sono al GF Vip:

“Esistono questi stereotipi e non prendiamoci in giro. Esistono stereotipi legati alla figura della donna, al mondo LGBT, e c’è ancora tanto da fare. Cerchiamo di combattere questi antichi retaggi che sono duri a morire”

Infine ha dato appuntamento a stasera, ma a questo punto sorge un dubbio: perché Adriana Volpe ha registrato un video per dire la sua sul GF Vip? Perché ha dovuto anticipare i suoi pensieri e non li ha detti in puntata? Forse perché ha timore che non le verrà modo di esprimersi? Non sarebbe la prima volta che accade, d’altronde, e lei teneva, evidentemente, a prendere le distanze da ciò che è successo nella Casa. E forse anche da ciò che succederà stasera. Si vedrà…