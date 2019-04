Adriana Volpe torna a I Fatti Vostri? Giancarlo Magalli trema

Adriana Volpe torna da Giancarlo Magalli a I Fatti Vostri? Il conduttore, dopo la lite, trema

Sarebbe più che confermata la notizia sulla chiusura del programma di Rai 2 Mezzogiorno in famiglia (come anticipato qualche giorno fa da TvBlog, ndr.). Adriana Volpe ora che farà? Tornerà mai a I Fatti Vostri? Secondo il settimanale Oggi, la conduttrice, qualora dovesse mai chiudere il programma in cui ora lavora potrebbe tornare a fare coppia con Giancarlo Magalli nel programma di attualità e cultura in onda ogni giorno su Rai 2. Il ritorno della Volpe potrebbe davvero preoccupare Giancarlo Magalli, che dopo diversi battibecchi con la collega e una antipatia marcata, potrebbe riaverla al suo fianco. A Viale Mazzini si vocifera, svela il settimanale, che Magalli sia addirittura terrorizzato dal possibile ritorno di Adriana Volpe. Ma se la conduttrice dovesse approdare ad un nuovo programma anziché tornare a I Fatti Vostri? Per ora non abbiamo conferme sulle decisioni della Rai ma davvero Mezzogiorno in Famiglia è sparito dai palinsesti della prossima stagione. Staremo a vedere cosa succederà!

Adriana Volpe e Giancarlo Magalli: la lite che ha fatto parlare

Sono state davvero tante le frecciatine che Adriana Volpe ha inviato a Giancarlo Magalli. Le loro liti a I Fatti Vostri hanno lasciato il segno nella storia della tv. Quando approdò a Mezzogiorno in Famiglia con Massimiliano Ossini ha commentato così il nuovo collega, vi accorgerete facilmente di un sottile riferimento all’ex collega: “Avrò accanto un conduttore bravo, che stimo, giovane, bello come il sole. Sarà meraviglioso entrare in quello studio con lui accanto“. La stoccata a Magalli è qui forte e chiara. Dopo diverse dichiarazioni rilasciate dopo la lite famosa, Magalli ha chiesto anche scusa alla Volpe ma il loro rapporto non si è di certo risanato.

Adriana Volpe le ultime parole su Magalli e Timperi

Intervenuta a Detto Fatto, Adriana Volpe ha risposto ad alcune curiosità di Giovanni Ciacci su Magalli. Tra i due sembra esserci ancora un po’ di risentimento. Tanto che la Volpe ha risposto così alla domanda di Giovanni Ciacci e che riguardava proprio l’ex collega: “Cosa avrei fatto se lo avessi incontrato? Lo avrei salutato. Sono sempre una signora…io!“.