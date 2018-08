Adriana Volpe e la scomparsa di Fabrizio Frizzi

Tempo di riflessioni per Adriana Volpe. La conduttrice Rai si racconta al settimanale Intimità confessando di essere nel pieno di un cambiamento interiore. Ad aver stimolato il cambiamento di Adriana Volpe, pare siano stati degli eventi spiacevoli che l’hanno segnata nel profondo: “Anche la scomparsa di Fabrizio Frizzi mi ha sconvolto: per me è stata improvvisa non avevo avuto la percezione della reale gravità della sua malattia. E’ stata una doccia fredda che mi ha portata a riflettere. A riflettere tanto. A dirmi Adriana devi cambiare, siamo davvero come foglie al primo vento forte voliamo via” confessa al giornale. Inoltre svela sempre al settimanale, come sia cambiato in lei il concetto del cogliere l’attimo ad ogni costo: “Il mio carpe diem, fino a qualche tempo fa, era non rimandare a domani ciò che potevo fare oggi e così, petendevo sempre di più da me stessa. Adesso il mio carpe diem coincide con il guardarmi attorno con l’afferrare quello che la vita mi può regalare”.

Adriana Volpe debutta come autrice

Il debutto di Adriana Volpe come autrice è alle porte, il suo programma Profumo D’estate, il format originale in 3 puntate, andrà in onda dal 25 agosto il sabato alle 17.15 su Rai Due per tre settimane. Per la prima volta l’ex conduttrice dei Fatti Vostri ha ideato, scritto e condurrà un programma tutto suo. Il programma a costo zero della bella trentina sarà una vera e propria scommessa e perchè no, anche una rivincita per chi le ha detto di non saper fare il suo mestiere. In barba alle polemiche che l’hanno coinvolta durante lo scorso anno, in una lunga bagarre con Giancarlo Magalli, e il suo conseguente allontanamento dalla conduzione de I Fatti Vostri, sostituita poi da Roberta Morise.

Adriana Volpe in TV

Rivedremo presto Adriana Volpe, come di consueto nel weekend con Mezzogiorno in famiglia sempre dalle 11.00. Presto potremmo seguire le avventure della conduttrice nel reality targato Rai Due, Pechino Express, condotto da Costantino Della Gherardesca. Adriana Volpe farà coppia con un altro volto storico de I Fatti Vostri: Marcello Cirillo che insieme formeranno la coppia dei “Mattutini”. Pechino Express 7 inizierà il 20 Settembre alle 21:20 su Rai Due.