Adriana Volpe, parla Fernanda Lessa: “Gli ultimi giorni vomitava in bagno”

Adriana Volpe, i retroscena inediti raccontati da Fernanda Lessa: “Gli ultimi 15 giorni letali per lei. Vomitava in bagno”. La brasiliana racconta poi la prima notte vissuta dopo il reality con il marito e lancia la stoccata a Pago e Serena

Fernanda Lessa ha da poco concluso la sua avventura al Grande Fratello Vip. La brasiliana è stata una delle inquiline più discusse della Casa. Tante le liti che l’hanno coinvolta nel reality. Alla fine, però, è uscita la ‘vera’ Fernanda, una persona dolce e sensibile. Di recente si è confidata al magazine Chi, raccontando dei retroscena inediti riguardanti gli ultimi giorni passati nello show da Adriana Volpe. E da ciò che narra emerge una donna che, prima di lasciare il gioco per via del lutto del suocero, aveva un peso forte, “letale”, da portarsi appresso. La malattia del parente, appunto. La Lessa confessa inoltre come ha trascorso la prima notte seguita all’eliminazione. E non poteva che essere una notte d’amore con il marito.

GF Vip 4, Adriana e ciò che non si è visto

Fernanda precisa subito che il GF Vip 4 le ha lasciato molto dal punto di vista umano, facendole incontrare nuove amicizie. Una su tutte quella con Adriana. E sulla conduttrice racconta anche dei retroscena inediti: “L’ho sentita poco fa. Lei ha resistito per due settimane con un peso nel cuore letale. In bagno piangeva e vomitava. Io ero accanto a lei, muta”. Immagini che ovviamente lo show non ha mostrato e che solo ora vengono descritte. Fernanda passa poi a parlare della Elia: “Non conosce vie di mezzo, o migliori amiche o nemiche fino alla morte. L’abbraccio finale, grazie ad Alfonso, però, è stato bello. Si potrebbe ricominciare da qui”.

Fernanda Lessa e la notte d’amore con il marito

L’ex modella narra della sua prima notte dopo l’abbandono della Casa: “Sono andata a letto con mio marito. Ne avevo bisogno, è stato bellissimo.” Spazio ai ‘nemici’ nello show: “Sossio, Aristide, Paola e Denver… tutti abili giocatori: inutili”. Infine una stoccata a Pago e Serena: “Ho dubbi che saranno fiori d’arancio, saranno rose appuntite”.