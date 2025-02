Adele snob, l’insolito ringraziamento a Giorgia e Annalisa

Ieri sera è andata in onda la puntata delle cover di Sanremo 2025, appuntamento tanto atteso dagli italiani che dalla platea e dalle proprie case hanno cantato a squarciagola le canzoni che hanno fatto la storia della musica del nostro Paese. Giorgia e Annalisa sono state le vincitrici con la loro esibizione che ha lasciato tutti a bocca aperta. Hanno portato all’Ariston Skyfall, il brano di Adele. Oltre ad ottenere un successo strepitoso, la coppia al femminile ha ricevuto congratulazioni e complimenti da parte del pubblico e dagli utenti sui social tranne che dalla collega britannica che, invece, secondo quanto si evince sul suo profilo Instagram, era impegnata a seguire altro.

Il ringraziamento di Adele

Mentre gli italiani non riescono a fare a meno di parlare della performance strepitosa di Giorgia e Annalisa con il brano Skyfall di Adele, da parte della cantautrice britannica non è arrivato nessun complimento o ringraziamento nei confronti delle sue colleghe che l’hanno omaggiata al Festival.

E c’è di più, nelle ultime ore la cantante ha condiviso una storia in cui si mostra intenta a cantare e a seguire un programma musicale americano direttamente da casa sua.

Il parere del pubblico

Intanto sui social tutti parlano dell’esibizione di Giorgia e Annalisa. In particolare su X c’è chi l’ha reputata una performance di alto livello e chi, invece, non si capacita come il duo abbia potuto vincere.

Qualcun altro, poi, ha confrontato le voci delle due cantanti e tra i vari utenti, qualcuno ha affermato di preferire Annalisa a Giorgia. “Questa canzone non faceva per lei, sembrava più adatta a Annalisa”. Si legge. E poi ancora: “Comunque Annalisa altra categoria. Giorgia sembrava una presa dal karaoke con tutto il rispetto”. “Non mi sono piaciute, Annalisa l’ha trascinata ieri sera”, qualcuno ha aggiunto.

Molti reputano Giorgia una cantante sopravvalutata che nel contesto sanremese arriva alla vetta solo grazie all’aiuto di colleghi con cui decide di esibirsi. Alcuni reputano le sue canzoni piatte e monotone, eppure, il suo brano in gara intitolato La cura per me è uno tra i più ascoltati e amati dalla stampa.

non mi sono piaciute annalisa e giorgia, annalisa l’ha trascinata ieri sera #Sanremo2025 pic.twitter.com/6MHx9sBzx8 — mary💐 #sanremo2025 (@SW3ETCR34TURE) February 15, 2025

Significato del brano di Giorgia

Nell’attesa di rivederla sul palco dell’Ariston nella serata finale di Sanremo 2025, Giorgia continua a lasciare il segno con la sua voce ineguagliabile che arriva al cuore delle persone così come i suoi testi. La cura per me ne è la conferma, un brano che entra nel profondo dell’emotività, facendo emergere una lotta interiore tra l’amore e la paura della solitudine, tema molto attuale della società odierna, ancora troppo sottovalutato.