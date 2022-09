Adele e Rich Paul sposi in gran segreto? L’indizio scovato dai fan

La cantante ha postato delle foto per festeggiare il suo Emmy e non è passato inosservato un oggetto particolare…

Adele ha sposato Rich Paul in gran segreto? Non ci sono certezze sul matrimonio, ci sono però le dichiarazioni della cantante di non molto tempo fa in cui manifestava il desiderio di sposarsi di nuovo. O meglio, di voler sposare il suo Paul. Le nozze potrebbero esserci già state o forse le stanno organizzando in fretta e furia. Stavolta non è stata lei a parlarne o a ufficializzarlo, ma sono stati i fan a scovare un indizio sui social che pare parlare abbastanza chiaro.

Nei giorni scorsi Adele ha vinto un Emmy per il suo concerto televisivo Adele: One Night Only. Ha condiviso questo momento con i suoi fan, festeggiando e gioendo con loro con un post su Instagram. Insieme alle parole con cui ha celebrato questa vittoria, Adele ha postato una serie di scatti del premio. In alcune c’è lei che lo tiene ben stretto a sé, sorridendo. In una foto invece l’Emmy è poggiato su un tavolino ed è proprio qui che i più attenti hanno notato un dettaglio…

“Quanto sono felice”, ha scritto lei sotto alle foto. Nell’ultimo scatto però intorno al premio ci sono una serie di oggetti tra cui una scatola personalizzata di un gioco. Su questa scatola c’è una scritta: “The Paul’s”. Tanto è bastato per scatenare il gossip sul matrimonio segreto di Adele e Rich Paul. La cantante si è davvero risposata, dopo il divorzio da Simon Konecki? Sarà lei a rivelare come stanno davvero le cose, intanto i fan si sono scatenati sotto al post in questione.

Tanti le hanno scritto che meritava questo premio, ma ci sono anche tanti commenti in cui le chiedono se si è sposata. Lei per il momento non ha proferito parola, ma non molto tempo fa aveva ammesso di essere molto innamorata del compagno. Aveva anzi detto di non essere mai stata così tanto innamorata, al punto da essere quasi ossessionata da Rich. Nulla vieta, comunque, che si comportino già da marito e moglie in attesa di esserlo davvero e questo giustificherebbe l’uso di “The Paul’s” prima delle nozze. Non resta che attendere conferme o smentite su Adele e Rich Paul sposi.