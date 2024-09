Addio al neomelodico Carmine Diamante: morto folgorato a 36 anni

Il cantante neomelodico Carmine Diamante è morto a causa di un incidente domestico. L’artista è rimasto folgorato mentre si trovava nel giardino della casa di sua madre a Castel Volturno. A nulla sono serviti i soccorsi. Diamante aveva 36 anni. Scopriamo meglio tutti i dettagli dell’accaduto.

Il mondo della musica neomelodica napoletana piange uno dei suoi artisti. È venuto a mancare il cantante Carmine Diamante, nome d’arte di Carmine Saturno, originario di Ponticelli. A causare il decesso è stato nello specifico un incidente domestico. Diamante si trovava nella casa di vacanza dei suoi genitori a Castel Volturno, in provincia di Caserta, quando è rimasto folgorato. Il neomelodico stava riparando una fontana nel giardino dell’abitazione e l’incidente mortale sarebbe avvenuto dopo aver toccato il rubinetto.

Sul posto si sono immediatamente precipitati i soccorsi, con ambulanza del 118, e l’artista è stato trasportato al Pineta Grande Hospital. Purtroppo, però, i tentativi di salvarlo si sono rivelati vani e per il cantante non c’è stato nulla da fare. Carmine Diamante è morto sul colpo in seguito ad una scarica elettrica. Al momento ancora si sta indagando circa le reali dinamiche dell’incidente.

Morto Carmine Diamante, chi era l’artista neomelodico

Diamante era sposato ed era padre di due bambini. Il suo decesso ha scosso tutta la Campania. Sono stati numerosi i messaggi di cordoglio ricevuti dalla famiglia per la prematura perdita. Il neomelodico era molto seguito anche sui social, in particolar modo su Instagram e TikTok dove vantava numerosi follower. Proprio qualche ora prima della sua morte aveva pubblicato un video in cui si mostrava alle prese con una grigliata, tanto da aver portato alcuni fan ad ipotizzare che il decesso fosse avvenuto durante la stessa come riportato da Dagospia.

Il cantante aveva fatto il suo debutto nel mondo della musica con la canzone Io voglio te, prodotta dalla casa discografica di Nancy Coppola. Proprio quest’ultima ha pubblicato sui social un commovente messaggio di addio per Diamante, ricordando come sia nata la loro collaborazione per il primo brano.

Qui di seguito quanto scritto da Nancy: