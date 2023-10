Morta l’ex di Balotelli a soli 38 anni: l’annuncio drammatico

Muore a 38 anni la modella Tabby Brown, ex di Mario Balotelli e del calciatore Starling. Aveva lavorato per Playboy.

A 38 anni è morta la modella Tabby Brown, ex di Mario Balotelli. La ragazza aveva lavorato per Playboy. Le cause del decesso non sono state note, a darne la notizia è stato The Sun. Anche il manager della ragazza ha confermato il decesso.

Tabby aveva posato per PlayBoy e per riviste di successo come Cosmopolitan ed Elle e su Instagram era seguita da oltre 300 mila utenti. La notizia ha scosso sia i fan che il mondo dello spettacolo e della moda inglese. La cantante NayNay ha scritto: “Che luce eri, il tuo aspetto esteriore corrispondeva a ciò che avevi dentro. Sono scioccata e addolorata per la tua scomparsa. Riposa in pace Tabby“. Mentre Vas J Morgan, direttore creativo dell’azienda di abbigliamento Sosala, ha dichiarato: “Il mio cuore è spezzato“.

Tabby Brown è nota anche per essere stata fidanzata sei mesi con Mario Balotelli, nel 2013; poi fu lei a lasciarlo, poiché attorno al calciatore giravano troppe donne. Proprio al Mirror, nel 2013, dichiarò: “Mi sono davvero innamorata di Mario, contro il mio miglior giudizio. Mi ha detto che voleva che ci sistemassimo e avessimo una famiglia. Poi ho scoperto che stava per avere un bambino con la sua ex, c’erano storie continue su di lui che faceva feste con altre donne e tutti i messaggi “lei è solo un’amica”. Così ho chiuso a novembre. Mario non poteva crederci e ha pensato di convincermi a tornare da lui. Quando ha capito che non c’erano possibilità l’ha presa molto male. Ma questo perché Mario non è mai stato scaricato da una donna. È abituato a ottenere esattamente quello che vuole“.

Tabby Brown è conosciuta dal gossip anche per aver avuto una relazione con Raheem Sterling, calciatore, oggi attaccante del Chelsea. La modella è nota anche per aver recitato nella serie televisiva “The Bachelor” e per aver fatto delle pubblicità per Canon, Virgin Atlantic, AX e Lynx.