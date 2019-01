Addio a Paola Nappi, la giornalista Rai è morta a 55 anni

La cronista di Rai3 si è spenta questa mattina

Lutto nel mondo del giornalismo per la prematura scomparsa di Paola Nappi. La giornalista, volto Rai, si è spenta questa mattina mercoledì 9 gennaio 2019. Ad annunciarne la morte, i familiari e il segretario generale della Fnsi Raffaele Lorusso. Secondo quanto si apprende, le condizioni della cronista livornese si erano aggravate circa un mese e mezzo fa e nelle ultime settimane era stata ricoverata in una clinica a Cecina. Nel 2012 la giornalista era stata colta da un malore mentre era inviata per il Tg3 all’Isola del Giglio per documentare la tragedia del naufragio della Costa Concordia. La cronista era stata colpita da un aneurisma cerebrale e da allora non si era mai completamente ripresa. Nappi lascia il marito Nicola e i due figli, Leonardo di 19 anni e Gaia di 15. A piangerla anche tanti amici e colleghi che ne hanno sempre apprezzato la professionalità e serietà sul lavoro. Dopo il malore che l’ha colpita nel 2012, la giornalista non si è più completamente ripresa ma ha comunque sempre continuato a lottare con coraggio e perseveranza.

Nel 2012 il malore durante la messa per le vittime della Costa Concordia

Professionista seria ed apprezzata, Paola Nappi era un volto noto ed amato del Tg3. Proprio per il telegiornale della terza rete Rai, la cronista ha seguito il dramma della Costa Concordia nel 2012. Nel febbraio di quell’anno, Paola fu colpita da un aneurisma cerebrale mentre si trovava sulle scale della chiesa del Giglio in attesa di assistere alla messa in memoria delle vittime del naufragio della Costa Concordia. Trasportata in elisoccorso in ospedale, fu sottoposto ad un delicato intervento chirurgico ma le sue condizioni apparvero da subito gravi e da allora non è più riuscita a lavorare.

I funerali si svolgeranno l’11 gennaio

I familiari di Paola Nappi fanno sapere che i suoi funerali si svolgeranno venerdì 11 gennaio alle 15, nella Chiesa di Santa Lucia ad Antignano. Alla famiglia della giornalista e a tutti i suoi cari vanno le sentite condoglianze di tutta la redazione di Gossip e tv.