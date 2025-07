Addio a Celso Valli, il dolore di Aurora Ramazzotti: la foto commuove

Oggi per il mondo della musica è un giorno triste: è morto il produttore discografico Celso Valli. Eros e Aurora Ramazzotti hanno condiviso la notizia sui social, ricordando il loro caro amico con una foto molto commovente che ha emozionato i fan ed è diventata virale. La giovane figlia del cantante e della conduttrice Michelle Hunziker ha trascorso bei momenti con l’amico e collaboratore del padre.

Lutto nel mondo della musica: addio a Celso Valli

Il 27 luglio 2025 è morto Celso Valli. Aveva 75 anni ed era molto malato. Il mondo della musica lo piange e i media lo ricordano con stima e affetto per i tanti lavori che ha svolto e per il segno che ha lasciato nel panorama italiano e internazionale.

Celso Valli ha dedicato la maggior parte della sua vita alla musica, lavorando e collaborando al fianco di big come Mina, Eros Ramazzotti, Vasco Rossi, Laura Pausini, Andrea Bocelli e molti altri.

Compositore, arrangiatore e produttore discografico, è stato una figura fondamentale per il pop italiano che è cresciuto grazie a lui che dagli anni Ottanta ad oggi lo ha realizzato dei veri capolavori.

Il messaggio di Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti è cresciuta a “pane e Celso Valli” e non ha perso occasione per dedicare una storia su Instagram al caro amico del padre. Ha condiviso una foto commovente in cui appare da bambina insieme a Eros ed altri collaboratori. “Ciao Celso, un altro gigante che ci lascia”, ha scritto.

La carriera di Celso Valli

Di origine bolognese, Celso Valli era nato il 14 maggio 1950 ed è stato una delle figure più importanti della musica italiana contemporanea. Compositore, arrangiatore, produttore e direttore d’orchestra, per oltre cinquant’anni ha lavorato al fianco di artisti italiani che hanno lasciato il segno nel pop.

Si era diplomato in pianoforte al Conservatorio di Bologna per poi iniziare la sua carriera nel mondo del jazz e del rock progressivo, fino ad affermarsi per le sue composizioni, diventati i maggiori successi discografici.

Eros Ramazzotti, Laura Pausini, Vasco Rossi, Mina, Claudio Baglioni, Andrea Bocelli, Fiorella Mannoia e molti altri hanno lavorato con lui che ha firmato arrangiamenti e produzioni. Tra i capolavori ricordiamo La vita è adesso, Adesso tu, Un senso, Primavera anticipada e Cose della vita.

Inconfondibile la sua impronta stilistica tra orchestrazioni raffinate e la giusta dose tra pop e musica colta, con un’ attenzione al dettaglio sonoro. Qualcuno lo ricorderà anche come direttore d’orchestra al Festival di Sanremo e per i tanti premi che ha ricevuto, tra cui dischi d’oro, di platino e un Latin Grammy Award.