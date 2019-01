Acquaman, parla Amber Heard: il bellissimo rapporto con Jason Mamoa

Acquaman, le ultime rivelazioni di Amber Heard: l’interprete di Mera parla del rapporto che ha con Jason Mamoa

L’1 gennaio 2019 Acquaman è approdato ufficialmente in Italia, in tutte le sale cinematografiche. Nel ruolo di protagonista vediamo l’attore Jason Mamoa, molto amato dal pubblico in particolare per le interpretazioni di Ronon Dex nella serie Stargate Atlantis e quello di Khal Drogo ne Il Trono di Spade. A parlare di lui ora ci pensa Amber Heard, che nella pellicola diretta da James Wan interpreta Mera. Attraverso un’intervista per la rivista Elle, l’attrice statunitense rivela di avere un bellissimo rapporto con Jason. La star de Il Trono di Spade non riuscirebbe a stare ferma neanche un secondo. Secondo quanto confessa Amber, è sempre pronto a fare degli scherzi. L’attrice lo definisce come “un bambino intrappolato nel corpo di un gigante”. Eh sì, perché in effetti il fisico di Jason Mamoa è abbastanza muscoloso e possente. Il suo sguardo non è proprio amichevole, eppure sembra proprio che sia una persona dotata di forte simpatia e bontà. Sono diversi gli scherzi che il 39enne ha fatto alla povera Amber, la quale però si sarebbe poi vendicata!

Jason Mamoa e Amber Heard instaurano un rapporto speciale sul set di Acquaman

Giochi e scherzi sul set di Acquaman, la pellicola che finalmente è giunta nelle sale cinematografiche italiane. Grazie alla voglia di divertirsi di Jason Mamoa, Amber ha potuto vivere questa esperienza con il sorriso. Scendendo nel dettaglio, la giovane attrice confessa di aver subito diversi scherzi da parte dell’attore. In particolare, quest’ultimo le avrebbe strappato le ultime pagine dei suoi libri, al fine di attirare la sua attenzione. Sembra proprio che Jason sia una persona che non voglia essere ignorata. Ma Amber sarebbe riuscita poi a vendicarsi. Siccome Mamoa è costretto a seguire una dieta ferrea, ogni giorno gli faceva arrivare “una cassa piena di formaggi francesi e una bottiglia di vino”, per ben sette mesi.

Acquaman: il rapporto tra Acquaman e Mera nella trama del film

Un rapporto speciale quello nato tra Jason e Amber, rispettivamente interpreti di Acquaman e Mera. Tra i due personaggi, però, non nasce una storia d’amore durante il film. Ad anticiparlo è la stessa Heard, che parla di “approccio moderno”. L’attrice statunitense rivela: “In questo film sono partner, entrambi hanno qualità che aiuto l’altro nei rispettivi mondi, dentro e fuori dall’acqua, condividono le responsabilità in modo equo”. Amber rivela, inoltre, di essere soddisfatta del posto che le donne sono riuscite a conquistare nel mondo del cinema: “Sarebbe il momento di una Bond donna. Non esiterei ad accettare”.