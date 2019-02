Achille Lauro a Sanremo: messaggio speciale da Lory Del Santo e non solo

Achille Lauro rivelazione di Sanremo 2019: le parole di Lory Del Santo e altri vip, messaggi inaspettati

La prima serata del Festival di Sanremo 2019 ha regalato moltissime soddisfazioni al pubblico italiano. Non a caso, la kermesse canora è arrivata a sfiorare anche il 50% di share. Al momento, Claudio Baglioni, Virginia Raffaele e Claudio Bisio sono promossi. Tra i ventiquattro Big in gara ci sono tanti volti poco noti tra i ‘più grandi’ e un po’ più conosciuti tra le nuove generazioni. La personalità forse più discussa di quest’anno è senza dubbio quella di Achille Lauro. Un artista come lui e un testo come quello proposto dallo stesso non si vedeva dai tempi di Vasco Rossi, parola di critici e giornalisti. Ha osato davvero molto e a quanto pare sono tanti quelli che hanno gradito la sua esibizione ed interpretazione. Sui social sono arrivati messaggi di supporto da svariati vip, tra cui anche Lory Del Santo.

Sanremo 2019, Achille Lauro spiazza tutti con Rolls Royce: le parole di Lory Del Santo e non solo

Sui social sono arrivati innumerevoli messaggi di supporto per Achille Lauro. In uno degli ultimi post condivisi dal diretto interessato, i più attenti non hanno potuto fare a meno di leggere il commento di Lory Del Santo. La nota attrice pare abbia approvato a pieno il giovane artista e si è lasciata andare ad una semplice ma chiarissima esternazione: “Divino…” In ogni caso, la Del Santo non è l’unica ad aver mostrato la sua preferenza per quanto riguardo Sanremo 2019.

Achille Lauro al Festival di Sanremo 2019: i messaggi dei vip

Oltre a Lory Del Santo, è arrivato anche il messaggio di Costantino Della Gherdaresca. Il conduttore si è congratulato con Achille. Ricordiamo che i due si sono conosciuti nel corso di Pechino Express, a cui Lauro ha partecipato in coppia con Boss Dams. A quanto pare, anche l’amato Francesco Arca supporta il romano, tanto da avergli lasciato un messaggio di incoraggiamento su Instagram. Oltre ai tanti vip, anche la critica ha promosso a pieni voti Rolls Royce. E dopo la prima serata al Festival, è già uscito il videoclip del brano portato all’Ariston.