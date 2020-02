Achille Lauro è la Marchesa Casati: fischio all’Ariston e caos Twitter

By

Sanremo 2020 quarta serata, il travestimento di Achille Lauro stupisce tutto: ecco chi era

Achille Lauro a Sanremo 2020 continua a stupire il pubblico. Il cantante ha deciso di interpretare dei personaggi diversi nelle varie serate del festival e tutti con un significato importante. La prima sera ha stupito tutti con il mantello e l’ormai famosa tutina, spiegando su Instagram che era una rappresentazione di San Francesco. Nella serata dei duetti, invece, ha vestito i panni di uno dei personaggi di David Bowie e ha davvero spiazzato tutti. Dopo la prima serata, infatti, molti lo avevano criticato tirando in ballo proprio Bowie, e Freddie Mercury. Sui social qualcuno lo aveva accusato di voler imitare le due star, pur non avendone, a detta loro, le qualità per farlo.

Chi è la Marchesa Casati, il personaggio portato a Sanremo da Achille Lauro

Achille prosegue dritto per la sua strada e nella quarta serata di Sanremo 2020 ha interpretato la Marchesa Casati, un personaggio conosciuto da pochi probabilmente. Puntuale le foto e la spiegazione di Achille sul travestimento a Sanremo: “La Divina Marchesa Luisa Casati Stampa. Musa ispiratrice dei più grandi artisti della sua epoca. Grande mecenate, performer prima della performing art e opera d’arte vivente”. La Marchesa Casati è Luisa Casati, una nobildonna e collezionista d’arte italiana che ha vissuto a cavallo tra il 1800 e il 1900. I personaggi scelti da Achille, come abbiamo già detto, non vengono di certo scelti a caso ma hanno dei legami con dei messaggi che intende lanciare dal palco dell’Ariston.

Achille Lauro e i travestimenti a Sanremo, la reazione di Fiorello e di Antonella Clerici: fischi dalla platea, Twitter impazzisce

Al termine della sua esibizione, altrettanto puntualmente è arrivato Fiorello sul palco. Lo showman ha chiesto anche stasera una foto con Achille Lauro: “Che spettacolo. A ogni esibizione io voglio esserci sempre. Voglio avere una foto di ogni tua esibizione”. Sono arrivati complimenti anche da Antonella Clerici mentre il cantante lasciava il palco: “Ha dei look pazzeschi”. E anche Amadeus aveva un’espressione sorpresa quando ha fatto il lancio. Dalla platea invece è arrivato un timido fischio, mentre su Twitter è stato chiacchieratissimo come sempre. Molti stanno apprezzando le idee portate da Achille Lauro a Sanremo, altri invece lo contestano, ma sono in minoranza rispetto a chi lo sostiene.