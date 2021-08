Achille Lauro e Fedez bacio: Ferragosto bollente tra i due cantanti

By

Proseguono le vacanze in Sardegna del noto rapper Fedez in compagnia della moglie Chiara Ferragni e dei loro due figli Leone e Vittoria. La famiglia Ferragnez però non è da solo, con loro un simpatico gruppo di amici tra cui anche il cantante Achille Lauro.

La collaborazione artistica tra Lauro, Fedez e Orietta Berti ha fatto cantare, ballare e divertire milioni di italiani in questa calda estate italiana. Il loro brano ‘Mille‘ è in vetta alle classifiche da settimane ed ormai diventato un vero tormentone estivo.

Dal suo buen ritiro sardo il rapper non manca mai di condividere scatti della sua quotidianità, fatta di famiglia, ma anche di sano divertimento. Ed una delle sue ultime Instagram Stories (tralasciando per un attimo la dura replica a Salmo) ha raccontato proprio della serata di Ferragosto passata in allegria con Achille, Chiara ed altri amici.

Complice il clima festoso, leggero e goliardico che si è venuto a creare durante la serata (e magari anche qualche bicchiere in più) ha fatto si che i due celebri cantanti regalassero un fuori programma. Un gesto che, neanche a dirlo, ha destato stupore ma anche strappato qualche risata ai fan.

Nelle Instagram stories di Fedez si vede Achille preparare dei cocktail per gli ospiti. Da qui la voce fuori campo del rapper che commenta la scena dicendo: “L’immagine che vedrete stasera è quella di Achille Lauro che prepara cocktail per tutti“.

Poco dopo, a sorpresa, ecco scattare il bacio tra Achille e Federico. A riprendere la scena è stata proprio la moglie di Fedez, Chiara Ferragni. Una serata quindi all’insegna dell’allegria e della spensieratezza, dove almeno per qualche ora non sono entrate le polemiche tra il rapper e Salmo.

Mentre Fedez brindava e si divertiva con i suoi amici per Ferragosto, Salmo pensava a fare alcune Instagram Stories per rispondere a tono alle critiche mosse dal marito della Ferragni negli ultimi giorni. A generare questo botta e risposta mediatico un evento musicale improvvisato che sarebbe stato organizzato da Salmo.

L’evento a cui si fa riferimento è avvenuto ad Olbia le scorse settimane e ha creato un maxi assembramento di migliaia di persone. Una decisione che ha fatto molto parlare ed indignare.