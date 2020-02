Achille Lauro in canottiera sul red carpet del Festival di Sanremo 2020

Achille Lauro ci ha abituato ad eccessi e stravaganze e il cantante vuole continuare su questa strada per il Festival di Sanremo 2020. L’artista ha sfilato sul red carpet dell’evento in canottiera e con vistoso cerotto sul naso. Un look assolutamente fuori dagli schemi, come potete vedere nel video più in baso, che sta già facendo parecchio discutere. C’è chi ha ritenuto la scelta di Achille del tutto fuori luogo e chi invece l’ha apprezzato per il coraggio. Non è mancato chi ha paragonato Lauro a Ryan Atwood, il protagonista del famoso telefilm The O.C. che girava spesso in canottiera. Ma a quanto pare la scelta del look è legato al brano sanremese, che si intitola “Me ne frego”.

Achille Lauro a Sanremo 2020 con la canzone Me ne frego

Achille Lauro ama provocare e vuole farlo pure al Festival di Sanremo 2020. “Sono abituato ad essere guardato come un alieno. Anche questa canzone dal titolo provocatorio Me ne frego, come Rolls Royce, l’anno scorso è nata da uno stato d’animo. Se sarà un pezzo di rottura, lo deciderà il pubblico. Io spero che piaccia: per me conta solo il palcoscenico perché tutta la mia vita è teatro“, ha dichiarato il 29enne a Tv Sorrisi e Canzoni.

Il testo della canzone di Achille Lauro a Sanremo 2020

Achille Lauro sarà tra i 12 cantanti che si esibiranno sul palco dell’Ariston martedì 4 febbraio.

Di seguito il testo della nuova canzone Me ne frego:

Sì

Noi sì

Noi che qui

Siamo soli qui

Noi sì

Soli qui

Fai di me quel che vuoi sono qui

Faccia d’angelo

David di Michelangelo

Occhi ghiacciolo

Dannate cose che mi piacciono

Ci son cascato di nuovo

Ci son cascato di nuovo

Pensi sia un gioco

Vedermi prendere fuoco

Ci son cascato di nuovo

Tu sei mia

Tu sei tu

Tu sei più

Già lo so

Che poi lì

Che non so più

Poi chi trovo

Chi trovo.

Sono qui

Fai di me quel che vuoi

Fallo davvero

Sono qui

Fai di me quel che vuoi

Non mi sfiora nemmeno

Me ne frego

Me ne frego

Dimmi una bugia me la bevo

Sì sono ubriaco ed annego

O sì me ne frego davvero

Sì me ne frego

Prenditi gioco di me che ci credo

St’amore è panna montata al veleno

È instabile

Fragile

È una strega

Solo favole

Favole

A far la scema

È abile

Agile

Quel modo

Insospettabile

O mio Dio sì

Lei

Che dice a me

Voglio te

Ma vuole

Quello che non sa di sé

Dai

Vorresti che buttassi tutto quanto all’aria per te

Si perché

Per un capriccio

Lo sai

Che è cosi

Non si può non si può

Come no

Non mi sfiora nemmeno

Me ne frego

Me ne frego

Dimmi una bugia me la bevo

Sì sono ubriaco ed annego

O sì me ne frego davvero

Sì me ne frego

Prenditi gioco di me che ci credo

St’amore è panna montata al veleno

È una vipera in cerca

Di un bacio

Che poi

Le darò

Io sempre in cerca

Di quello che ho perso

Perdendo

Le cose che ho

Amore dimmi qualcosa

Qualcosa di te

Che non so

Cosi mi prendo anche un piccolo pezzo

Di te

Anche se non si può

Fai quel che vuoi

Me ne frego

Me ne frego

Dimmi una bugia me la bevo

Sì sono ubriaco ed annego

O sì me ne frego davvero

Sì me ne frego

Prenditi gioco di me che ci credo

St’amore è panna montata al veleno

Ne voglio ancora