Achille Lauro si lega ad Amazon, l’annuncio del contratto: “Lusingato”

Achille Lauro ha firmato un contratto con Amazon Prime. Il cantante ha annunciato la novità attraverso i suoi canali social, spiegando di essere molto orgoglioso di questa collaborazione. Lo ha fatto a un giorno di distanza dal suo primo impegno sulla piattaforma. Achille Lauro è infatti tra i protagonisti della seconda stagione di Celebrity Hunted. A conti fatti, questa è la prima di una lunga serie di lavori che vedranno Achille Lauro protagonista. Non si conoscono ancora i dettagli delle produzioni a cui prenderà parte, ma saranno due anni ricchi di impegni per il cantante. Film, serie tv, documentari e altri format aspettano Achille Lauro su Amazon Prime.

Dunque per un paio di anni l’artista sarà legato alla piattaforma di streaming che porta la firma di Amazon. Una notizia che ha reso felici i suoi fan, che per i prossimi anni potranno seguire i nuovi lavori dell’artista. Nel suo annuncio sui social, Lauro non ha nascosto di essere contento e orgoglioso della collaborazione:

“Ho firmato uno dei più importanti overall deal d’Europa con Amazon Prime. Sono lusingato di essere diventato ambassador di una delle più grandi realtà di entertainment del mondo”

Nel lungo annuncio del contratto con Amazon ha ancora scritto che per due anni sarà impegnato nelle loro produzioni di intrattenimento, di filmografia e di serie, oltre che nell’ambito dei documentari. Una collaborazione a tutto tondo quindi di cui lui si sente onorato. Una collaborazione nata con la produzione di colonne sonore e inediti, con la partecipazione al film Anni da Cane e con una campagna fotografica a sostegno della ripartenza delle piccole e medie imprese italiane. Il post su Instagram è accompagnato proprio da uno scatto di questo servizio fotografico.

A fine annuncio, Achille Lauro ha ringraziato Amazon Prime per la fiducia e soprattutto per la professionalità, in particolare il suo grazie è andato a Nicole Morganti, Head Of Italian Originals Amazon, e Francesca Bianchini. Sono loro le due persone che hanno lavorato a questo importante accordo tra Amazon e Achille Lauro. Infine, un grazie per l’opportunità che gli è stata offerta. Un annuncio che è arrivato a pochi giorni da un chiacchiericcio su presunti scontri dietro le quinte a Celebrity Hunted.