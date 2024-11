Achille Costacurta rivela la sua indole: la foto preoccupa..di nuovo!

Dopo aver scandalizzato tutta Italia Achille Costacurta sembrava aver raggiunto una sorta di equilibrio. Ad essere completamente onesti la sensazione è sempre quella di essere di fronte ad un ragazzo che si prende gioco di tutti. Molto probabilmente perché mamma Martina Colombari ha preferito tenere nascosta la polvere sotto al tappeto e farci credere che tutto fosse passato. Infatti dopo le famose foto pubblicate in aeroporto e la sparizione per qualche mese, Achille Costacurta è comparso nuovamente sui social come se nulla fosse accaduto. D’altronde anche i genitori hanno finto una serenità costante durante tutta l’estate. Questa nuova presenza sui social rivela un’irrequietezza che Achille fatica a nascondere. Ed infatti alcune volte esce fuori in maniera prorompente.

La sensazione, quando vediamo Achille sui social, è di assistere ad un giovane uomo pronto ad esplodere in qualsiasi momento. Poche ore fa ha postato una foto nell’ascensore di un albergo a Milano. Nulla di strano! Direte voi. Solo che nella foto s’intravede una sigaretta (?) in mano che sembrerebbe persino accesa. L’immagine poi si abbina al testo di una canzone che fa alquanto discutere. La canzone è di Shiva e si intitola “Non è easy”. Un testo dai toni decisamente pesanti e volgari. Al punto che venne fortemente criticata per questo e rischiò di essere persino censurata. Ma torniamo al giovane Costacurta. Le immagini parlano chiaro. Ci troviamo davanti ad un ragazzo che fatica a strutturare un percorso personale.

Achille Costacurta: problemi reali o eccessive attenzioni?

La critica che viene mossa a Martina Colombari è spesso riferita al figlio e al fatto che sia stato viziato in maniera eccessiva. Certo noi non possiamo sapere cosa abbiano fatto Martina e Billy Costacurta per aiutarlo. Per altro non possiamo biasimare due genitori che viziano il proprio unico figlio. Quello che ci induce a fare una riflessione è capire perché Achille non riesce a trovare un equilibrio.

Cosa puo aver portato una ragazzo ad esplodere così solo pochi mesi fa. Cosa spinge un figlio ad offendere la propria madre in pubblico? Insomma se Achille avesse una patologia conclamata da medici e psicologi perché non dirlo apertamente? In fin dei conti questo spiegherebbe il perché questo ragazzo possa arrivare a comportarsi così. E spiegherebbe anche perché i genitori non lo aiutino a crearsi un futuro di indipendenza ma propendano sempre ad allontanarlo dai problemi invece che farglieli affrontare.