Aaron Nielsen sulla fidanzata Francesca: “Non è gelosa”

Il figlio di Brigitte Nielsen: Aaron Nielsen è fidanzato con Francesca

L’Isola dei Famosi non dividerà Aaron Nielsen dalla sua fidanzata Francesca: parola del figlio di Brigitte Nielsen. Poco prima di partire per l’Honduras il modello ha rilasciato un’intervista a Nuovo Tv, nella quale ha ribadito che la sua relazione è solida e duratura. E dunque a prova di reality show. “Tra me e Francesca c’è molta fiducia, il nostro è un bellissimo rapporto. Lei non è gelosa, anche perché non ne ha il motivo. Ci siamo conosciuti diversi anni fa tramite il lavoro e stiamo insieme da più di due”, ha confidato il 25enne. Francesca è una studentessa di Economica e Commercio che nel tempo libero, per arrotondare, lavora come indossatrice.

Le parole di Francesca prima dell’Isola dei Famosi

Prima dell’inizio dell’Isola dei Famosi, Francesca non ha fatto particolari raccomandazioni al fidanzato Aaron Nielsen. “Francesca vuole soltanto che io mi goda pienamente quest’esperienza e che dia il massimo”, ha assicurato il naufrago. Al momento i due non convivono anche se in passato hanno vissuto insieme a Barcellona per un breve periodo. Il sogno di Aaron è quello di diventare un attore, proprio come la madre Brigitte, che ha avuto il ragazzo dall’ex marito Raoul Meyer.

Le parole di Brigitte Nielsen per il figlio Aaron

“Mia madre mi ha consigliato di essere sempre me stesso, di rimanere gentile ed educato con gli altri. E ovviamente di mettercela tutta per arrivare fino in fondo”, ha dichiarato Aaron Nielsen, che è alla sua prima esperienza televisiva. Nel 2011 pure il fratello Killian ha partecipato all’Isola dei Famosi: oggi l’ex concorrente non lavora più nel mondo dello spettacolo.