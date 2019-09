Aaron Carter malattia, il cantante ha svelato i risultati della diagnosi: una nuova vita

Malattia Aaron Carter, la diagnosi dello stato di salute del cantante a The Doctors

Il cantante statunitense Aaron Carter sta attraversando un periodo difficile perché ha rivelato che gli hanno diagnosticato alcuni disturbi mentali. Il fratello di Nick, come sapete componente dei Backstreet Boys, non aveva mai affrontato direttamente la questione e ha voluto farlo nella famosa trasmissione televisiva The Doctors. Autore, pianista, batterista, chitarrista e sassofonista, Aaron ha dedicato tutta la sua vita alla musica e forse è stata proprio la sua passione ad averlo spinto a reagire positivamente alla diagnosi che non certifica di certo malattie mortali ma fa riferimento comunque a disturbi importanti.

Aaron Carter a The Doctors: la diagnosi certifica schizofrenia, disturbo bipolare e ansia

Il cantante ha rivelato che hanno diagnosticato schizofrenia, disturbo bipolare e ansia. The Doctors, programma durante il quale Aaron ha voluto aprirsi ai due conduttori e al mondo intero, andrà in onda giovedì e venerdì, ma le anticipazioni ci dicono già tanto su alcuni momenti salienti della serata. Durante l’intervista Aaron vedrà passare dinanzi a sé un sacchetto di plastica pieno di compresse che non sono altro che i farmaci prescritti dai medici per tenere sotto controllo i suoi disturbi. Non è la prima volta che Carter viene ospitato da The Doctors: nel 2017 ad esempio vennero mostrati i risultati del suo test HIV (negativo).

La reazione di Aarron Carter alla diagnosi

Carter ha pubblicato un’ora fa circa anche un post su Instagram e parlando della sua intervista e di questa diagnosi si è detto comunque determinato e intenzionato a cambiare, confermando al tempo stesso di aver rotto definitivamente con la sua ex Lina Valentina: “Sto imparando – queste le sue parole – sto crescendo e sto dando il massimo come uomo per prendermi cura di me stesso ed essere indipendente, cosicché quando la mia futura moglie si paleserà saprà che ha un uomo vero che la ama incondizionatamente perché lei ama me così… Ovunque lei sia”. Aaron ci sembra aver reagito bene alla diagnosi. Non ci resta che augurargli il meglio e di continuare ad affrontare la vita con la stessa grinta!