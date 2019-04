A The Voice arriva la giovane star di Io Canto: Elettra pentita

The Voice accoglie un giovane cantante di Io canto: Andrea Settembre

A The Voice arriva un giovane cantante, conosciuto già dai telespettatori italiani per la sua partecipazione a Io Canto 4. Stiamo parlando di Andrea Settembre, il quale ha anche iniziato un percorso su Youtube, dove sembra ottenere un certo successo. È riuscito a convincere tutti i giudici, fatta eccezione per Elettra Lamborghini, che questa volta non si è girata insieme ai suoi colleghi. Il giovane, però, dopo essersi esibito ammette di essere un grande fan della cantante. Una forte sorpresa per Elettra, che si mostra pentita della sua scelta. Qualora si fosse girata per Alessandro, quest’ultimo avrebbe scelto sicuramente di far parte della sua squadra. Ma il primo concerto a cui ha assistito è stato quello di Gigi D’Alessio, a un anno. Ovviamente l’artista napoletano mostra tutta la sua sorpresa di fronte a questa dichiarazione ed è ancora più felice di iniziare un percorso insieme a lui. Sin da piccolo ha avuto la passione per la musica, tanto che non si è mai arreso di fronte alle varie sfide.

Nel talent di Rai 2 arriva un giovane cantante, non proprio sconosciuto ai telespettatori italiani. Non ha preso parte solo all’edizione dell’anno 2014 di Io Canto, dove è arrivato finalista. Infatti, abbiamo già visto Alessandro al reality Fattore Umano su Italia 1 nel 2015 e, sempre nello stesso anno, a I Fatti Vostri. Nel 2012 ha partecipato al Concerto di Natale XX Edizione, presso il Teatro della Conciliazione in Roma, in onda su Rai 2. Non solo, lo stesso anno l’abbiamo visto nella serie televisiva su La7 E stasera sono qui. L’esperienza più forte che ha vissuto riguarda, però, quella a Io Canto 4, dove ha avuto la possibilità di duettare con Nek. Da questo percorso ha inciso il suo inedito Lasciami cadere per la casa discografica RTI. Il suo ultimo singolo è uscito il 10 dicembre 2016 e porta il titolo Selfie.

Alessandro non nasconde il suo apprezzamento nei confronti di Elettra. Subito dopo essersi esibito rivela di essere un suo grande fan e la Lamborghini appare pentita di non essersi girata insieme ai colleghi. Ma Settembre non si mostra comunque deluso per quanto accaduto, anzi dietro le quinte chiede a Simona Ventura di poter far un selfie con Elettra. La cantante accetta molto volentieri di scattare una foto insieme al suo giovane fan, entrato nel gruppo di D’Alessio.