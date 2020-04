A sua immagine, il papa chiama la Bianchetti: grandi emozioni (Video)

Papa Francesco telefona a Lorena Bianchetti durante A sua immagine

Papa Francesco ha chiamato in diretta Lorena Bianchetti durante A sua immagine per questo Venerdì Santo diverso da quelli che abbiamo vissuto sinora. Un Venerdì scandito dalle tante informazioni sulla pandemia da Coronavirus e purtroppo da sterili polemiche politiche. Un Venerdì che aveva bisogno, almeno per i fedeli, delle parole di un saldo punto di riferimento. Com’è il papa per molti. Non solo per i cristiani. Il pontefice ha espresso tutta la sua vicinanza ai più bisognosi durante la trasmissione della Bianchetti: “Penso – queste le sue parole – al Signore Crocifisso e alle tante storie di crocifissi della storia. Ma anche quelli di oggi, di questa pandemia: medici, infermieri, infermiere, suore, sacerdoti, morti al fronte come soldati. Che hanno dato la vita per amore… Resistenti come Maria sotto la croce!”.

Il video e le parole di papa Francesco alla Bianchetti: “Sono vicino a voi”

“Oggi – ha proseguito il papa parlando proprio di chi lotta in prima linea contro il Coronavirus e di chi ha perso la vita – ci sono crocifissi e crocifisse che muoiono per amore. E questo è il pensiero che mi viene in questo momento”. “Sono vicino – ha poi aggiunto – al popolo di Dio, ai più sofferenti, alle vittime di questa pandemia. La speranza non delude, non toglie il dolore ma non delude”. Visibile l’emozione della Bianchetti che ha chiesto al pontefice una riflessione sulla Pasqua, su ciò che questo giorno così importante rappresenta in un periodo come quello che in tutto il mondo si sta attraversando.

A sua immagine, papa Francesco: “Vi voglio bene”, la conduttrice emozionata

“Sempre – ha sottolineato il papa – la Pasqua finisce nella Resurrezione, nella pace, ma non è un happy end: è proprio il compromesso dell’amore che ti fa passare la strada dura”. Un sentito “Vi voglio bene” ha chiuso la chiamata tra la conduttrice e il pontefice che – ricordiamolo – questa sera sempre in diretta su Rai Uno presiederà la Via Crucis che si terrà non al Colosseo ma nella Basilica di San Pietro.